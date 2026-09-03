Leandro Paredes recapacitó y cambió de parecer con Álvaro Montero luego de los dos penales atajados

¡Rendidos ante la figura! Leandro Paredes recapacitó y le reconoció el mérito a Álvaro Montero tras tapar dos penales. ¡Entérate lo que hizo!

Álvaro Montero empezó a cambiar la historia en 3, 2, 1… El arquero colombiano comenzó a dejar las dudas atrás en el arco de Boca Juniors, y luego de ser figura con dos penales atajados en la victoria contra Vélez Sarsfield en los octavos de final de la Copa Argentina, hizo que Leandro Paredes recapacitara y cambiara de parecer.

¡A los antecedentes! Boca empató con Vélez 1-1 el 8 de agosto de 2026 por la cuarta fecha del Torneo Clausura de Argentina y Paredes hizo una salvada monumental sacando una pelota que estuvo a pocos centímetros de entrar al arco. Montero se acercó a chocarle la mano para felicitarlo, pero…

Leandro Paredes ignoró por completo a Álvaro Montero, no quiso chocarle la mano y siguió de largo. Se le notaba algo molesto y los rumores sobre una mala relación con el arquero de la Selección Colombia no tardaron en aparecer. Sin embargo, siempre se puede cambiar, y llegó esa oportunidad.

Álvaro Montero hizo recapacitar a Leandro Paredes tras dos penales atajados

Uno de los penales atajados por Montero. (Foto: X / @BocaJrsOficial)

Luego de atajar el primer penal de la serie, Montero le dio la clasificación a Boca Juniors ante Vélez Sarsfield atajando otro cobro más. El último de la tanda. Llegó la hora de celebrar y Paredes recapacitó. El volante argentino fue el que esta vez buscó al arquero colombiano y lo saludó de manera muy afectuosa con un abrazo. ¡Video!

Publicidad

El puntaje que le dieron a Montero en la victoria de Boca a Vélez en Copa Argentina

A pesar de que atajó dos penales para clasificar a cuartos de final de Copa Argentina, el portal experto ‘Sofa Score’ le dio a Álvaro Montero un puntaje de 7.7 puntos porque cometió un penalti en el tiempo reglamentario que por poco le da la victoria a Vélez.

Encuesta¿A cuál fase clasificó Boca en Copa Argentina tras los penales atajados por Montero? ¿A cuál fase clasificó Boca en Copa Argentina tras los penales atajados por Montero? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen