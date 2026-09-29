Bombazo: Habría cambio total en los cupos CONMEBOL al Mundial 2030

Pese a los rumores que había por la localía de Argentina, Uruguay y Paraguay en el Mundial 2030, no habría cupos extras para Sudamérica.

La distribución de cupos para el Mundial 2030 tendría un escenario diferente al que se venía manejando anteriormente. Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen su clasificación asegurada como parte de la celebración del centenario, pero las Eliminatorias Sudamericanas seguirían teniendo competencia entre las 10 selecciones.

Los tres países anfitriones participarían igualmente en las Eliminatorias, aunque sus boletos ya estén garantizados. La particularidad es que sus plazas se descontarían de los cupos asignados a CONMEBOL, por lo que Argentina, Uruguay y Paraguay no liberarían lugares adicionales para el resto de las selecciones, según cuenta Juan José Buscalia.

De esta manera, el escenario planteado dejaría 3,5 cupos para las otras siete selecciones sudamericanas: tres boletos directos y uno para el repechaje. Es decir, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela competirían por esas plazas, mientras Argentina, Uruguay y Paraguay disputarían el proceso sin estar obligados a clasificar.

Esto es diferente a lo que se había especulado anteriormente, cuando se hablaba de que Sudamérica podría tener hasta ocho o nueve selecciones clasificadas al Mundial 2030: los tres anfitriones más otros seis cupos directos, sin contar eventualmente el repechaje. Ese escenario habría permitido que prácticamente toda la región tuviera posibilidades de llegar al torneo.

Por ahora, esta distribución todavía no debe considerarse oficial. FIFA ya confirmó que las plazas de Argentina, Uruguay y Paraguay (que tendrán partidos del debut en sus países) serán descontadas de los cupos de CONMEBOL, pero el formato definitivo de las Eliminatorias y el reparto completo de plazas todavía debe ser establecido.

¿Cuándo arrancan las Eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2027?

En cuanto al inicio de las Eliminatorias, el proceso rumbo al Mundial 2030 comenzaría en marzo 2027, aunque todavía no existe un calendario oficial con fechas y jornadas definidas. La idea que se analiza es mantener el sistema de todos contra todos utilizado en el camino hacia 2026.

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Argentina, Uruguay y Paraguay están clasificadas ya al Mundial 2030 España – Marruecos – Portugal.

En resumen