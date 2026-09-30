“También en Nacional”: La primera queja de Juan Guillermo Cuadrado en el fútbol colombiano

Sin filtro sobre el nivel del FPC. Descubre la primera gran protesta de Juan Guillermo Cuadrado tras su regreso al fútbol colombiano.

Juan Guillermo Cuadrado regresó al fútbol profesional colombiano (FPC), debutó con Millonarios llevando la cinta de capitán y en la primera zona mixta que tuvo no dudó en manifestar su primera queja en el FPC. Con un “también en Nacional” habló fuerte y claro.

En el empate 2-2 entre Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Millonarios, Cuadrado jugó 59 minutos y tuvo un pase clave, 22 pases precisos, 10 pases en campo rival, 12 pases en campo propio, 6 duelos ganados de 11 y cuatro contribuciones defensivas.

Luego de una calificación de 6.6 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, en el partido del 29 de septiembre, Juan Guillermo Cuadrado atendió a los medios de comunicación en zona mixta y no solo le respondió a los hinchas del DIM por la pancarta que le pusieron con el apodo ‘Judas, el traidor’, también hizo público la primera queja sobre el fútbol colombiano..

Juan Guillermo Cuadrado se quejó de esto en el fútbol colombiano

Didier Moreno y Juan Cuadrado. (Foto: X / @SaqueDeMetaCO)

“El fútbol colombiano obviamente sigue evolucionando, siempre acá el fútbol es mucha técnica y táctica, y creo que algo que si deberíamos cambiar un poco es tantos partidos tan seguidos porque ahorita podemos ver que hay muchos lesionados no solamente en Millonarios, sino también en Nacional en el Medellín. Creo que también es mucho el esfuerzo de los viajes y de estar jugando cada tres o cuatro días se hace difícil si uno no tiene el tiempo de poder descansar bien para llegar bien a la competencia para que sea mucho más intensa y mucho más emocionante para obviamente el hincha. Creo que se va a ser difícil, pero creo que a medida que vayamos moviendo todo esa, va a ir cambiando. Sin embargo, siempre el fútbol colombiano viene en crecimiento”, afirmó Cuadrado.

Así respondió Cuadrado a la bandera de traidor que le pusieron los hinchas del DIM

Se hizo viral la bandera “hoy nos visita Judas, el traidor” con la imagen de Juan Guillermo Cuadrado de algunos hinchas del Deportivo Independiente Medellín y el capitán de Millonarios apareció con la respuesta perfecta: “Acá fue que salí, de esta gran obviamente hinchada también poderosa. A veces son cosas del fútbol que pasan y bueno, creo que Dios me abrió la puerta en Millonarios. Estoy muy contento, muy feliz y a veces la gente no le entiende, pero son cosas que pasan en el fútbol. Tuve la oportunidad de tocar la puerta acá y nuca se dio como esa propuesta en sí”.

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