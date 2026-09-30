¡Última hora! Aston Villa está interesado en fichar a este jugador de la Selección Colombia

Aston Villa vuelve a fijarse en un jugador colombiano para la siguiente temporada y justamente es uno de los futbolistas que recibió el primer voto de confianza de Néstor Lorenzo. La Selección Colombia está trabajando para su siguiente amistoso contra Paraguay.

Kevin Viveros sería el jugador que interesa al Aston Villa, según la información de Juan Camilo Ruiz. El delantero colombiano fue convocado ahora por Néstor Lorenzo, tras su gran presente en el Brasileirao donde es uno de los grandes goleadores del torneo.

Hasta el momento solo se trataría de un primer interés del Aston Villa por Kevin Viveros. No hay oferta oficial y todavía estaría lejos de que esto se dé. Son los primeros tanteos del club inglés por uno de los jugadores de moda del fútbol colombiano.

Durante la semana también se reveló que Kevin Viveros firmó un nuevo contrato con una agencia de representación, una que tiene un particular acercamiento con la Premier League. El delantero colombiano podría dar de que hablar en el siguiente mercado.

Viveros debutó con la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

La posible venta de Viveros en el siguiente mercado de fichajes también podría representar un importante ingreso económico para Atlético Nacional. El club de Medellín mantiene un 30% del pase del jugador y en caso de una transferencia recibiría un importante ingreso.

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Los números de Kevin Viveros en esta temporada

En todo lo que va de temporada con Paranaense, Kevin Viveros ha jugado un total de 32 partidos entre todas las competencias. Marcando 19 goles y dando 4 asistencias en poco más de 2.700 minutos.

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