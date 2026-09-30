¿A qué hora juega Ecuador vs Japón por la semifinal de la Copa Kirin?

El horario del partido entre Ecuador y Japón por las semifinales de la Copa Kirin.

Este jueves 1 de octubre de 2026 se juega la gran semifinal de la Copa Kirin entre Ecuador y la Selección de Japón. Ambos equipos llegan tras un mal Mundial 2026, pero con la ilusión de iniciar un nuevo camino exitoso justamente en este torneo amistoso.

¿A qué hora juegan Ecuador vs Japón por la Copa Kirin?

La Selección de Ecuador contra la Selección de Japón por la Copa Kirin se juega en Yokohama y estos son los horarios para ver el partido del equipo de Marcelo Gallardo contra el gigante asiático:

Ecuador/Colombia/Perú: 05H10 am

Argentina: 07H10 am

07H10 am Chile: 07H10 am

Brasil: 07H10 am

México: 04H10 am

España: 12H10 pm

Japón: 19H10 pm

Al ser una gira por Asia para los jugadores de Ecuador será ya de noche, mientras que para los aficionados de este lado del mundo será un partido que se juega en la madrugada. En caso de ganar, el equipo tricolor clasificaría a jugar la final de la Copa Kirin.

⏰ Estos son los horarios para vivir nuestro partido estés donde estés.



¿Desde qué parte del mundo vas a alentar a La Tri? pic.twitter.com/129Ascor26 — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 30, 2026

¿Qué canal pasa el partido de Ecuador vs Japón?

El partido de Ecuador contra Japón por la fecha FIFA se verá en el país tricolor por señal abierta y gratis. Estos son los canales que pasarán el encuentro:

Publicidad

TC Televisión

Teleamazonas

Las alineaciones del partido

De momento, estas serían las posibles alineaciones del partido entre Ecuador y Japón por la fecha FIFA:

XI de Japón: Kokubo, Watanabe, Seko, Suzuki, Nakano, Kumasaka, Kamada, Soma, Sato, Saito, Goto

XI de Ecuador: Valle, Preciado, Porozo, Pacho, Estupiñán, Vite, A. Franco, Arroyo, Yeboah, Angulo y Jordy Caicedo.

Publicidad

Encuesta¿Qué equipo gana? ¿Qué equipo gana? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: