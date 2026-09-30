¿A qué hora juega Ecuador vs Japón por la semifinal de la Copa Kirin?

Este jueves 1 de octubre de 2026 se juega la gran semifinal de la Copa Kirin entre Ecuador y la Selección de Japón. Ambos equipos llegan tras un mal Mundial 2026, pero con la ilusión de iniciar un nuevo camino exitoso justamente en este torneo amistoso.
¿A qué hora juegan Ecuador vs Japón por la Copa Kirin?
La Selección de Ecuador contra la Selección de Japón por la Copa Kirin se juega en Yokohama y estos son los horarios para ver el partido del equipo de Marcelo Gallardo contra el gigante asiático:
- Ecuador/Colombia/Perú: 05H10 am
- Argentina: 07H10 am
- Chile: 07H10 am
- Brasil: 07H10 am
- México: 04H10 am
- España: 12H10 pm
- Japón: 19H10 pm
Al ser una gira por Asia para los jugadores de Ecuador será ya de noche, mientras que para los aficionados de este lado del mundo será un partido que se juega en la madrugada. En caso de ganar, el equipo tricolor clasificaría a jugar la final de la Copa Kirin.
⏰ Estos son los horarios para vivir nuestro partido estés donde estés.— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 30, 2026
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¿Qué canal pasa el partido de Ecuador vs Japón?
Marcelo Gallardo manda una clara advertencia a los hinchas para el partido de Ecuador vs Japón
El partido de Ecuador contra Japón por la fecha FIFA se verá en el país tricolor por señal abierta y gratis. Estos son los canales que pasarán el encuentro:
- TC Televisión
- Teleamazonas
Las alineaciones del partido
De momento, estas serían las posibles alineaciones del partido entre Ecuador y Japón por la fecha FIFA:
XI de Japón: Kokubo, Watanabe, Seko, Suzuki, Nakano, Kumasaka, Kamada, Soma, Sato, Saito, Goto
XI de Ecuador: Valle, Preciado, Porozo, Pacho, Estupiñán, Vite, A. Franco, Arroyo, Yeboah, Angulo y Jordy Caicedo.
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En síntesis:
- Ecuador enfrentará a Japón este jueves 1 de octubre en la Copa Kirin.
- 05H10 am será el horario de inicio del partido para el territorio ecuatoriano.
- Teleamazonas y TC Televisión transmitirán el encuentro en vivo por señal abierta.