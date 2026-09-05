Alberto Gamero ya dirigió su primer entrenamiento en Millonarios y estos jugadores serían “descartados”

El DT de Millonarios ya hará varios cambios en el once del club para los siguientes partidos.

Millonarios inicia una nueva era en este final de 2026 con Alberto Gamero como su nuevo DT. El entrenador colombiano asume la dirección de un plantel muy importante, del cual, ya haría cambios para el siguiente partido. Lo primero sería eliminar esa línea de 5 que venía trabajando Bustos.

Ahora mismo, Alberto Gamero ya avisó en ESPN que él no está acostumbrado a usar línea de 5, y aunque no descartó usarla, dejó muy en claro que él prefiere una línea de 4. Por lo cual, aparecen los primeros jugadores que Gamero descartaría en su nuevo Millonarios.

Los jugadores que Gamero descarta en Millonarios

Se esperaría que para los siguientes partidos estos jugadores vayan perdiendo protagonismo en el once de Millonarios: Andrés Llinas, Leonai Souza y Rodrigo Ureña. Los 3 jugadores vienen en un nivel muy discutido y también se mantenían en el once por decisión de Bustos.

Gamero dirigió el primer entrenamiento con Millonarios. (Foto. @MillosFCoficial)

En el caso de Llinas la hinchada viene pidiendo su salida y con una línea de 4, Mosquera y Barreiro serían los titulares en esta zona. Además, también se espera que Mateo García sea titular en la mitad de la cancha. Estos serían los primeros cambios que haría Gamero en el equipo.

El puesto de Millonarios en la Liga Colombiana

Tras perder el Clásico ante Santa Fe, Millonarios se encuentra en la quinta posición de la Liga BetPlay. Con la llegada de Gamero se espera que el equipo vuelva a estar arriba, al tener una de las plantillas más competitivas del fútbol colombiano.

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