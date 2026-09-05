Luis Díaz inició mal la temporada con el Bayern Múnich y ahora le ponen este apodo

Este sábado 5 de septiembre de 2026 Luis Díaz volvió a ser cuestionado en el Bayern Múnich tras un mal comienzo de temporada. El jugador colombiano viene siendo muy cuestionado porque no ha podido volver a mostrar ese nivel tan impactante de la temporada 2024/2025.
Ahora incluso en el partido entre Schalke 04 y Bayern Múnich, el delantero colombiano falló un mano a mano que al final terminó siendo clave después de que el partido terminara 0 a 0. Ante ese error, los hinchas empezaron a cuestionar en redes sociales.
Algunos de los comentarios contra Luis Díaz, tras jugar mal con Bayern Múnich y fallar algunas pelotas claves, fueron: “Colombian Garnacho“. “Luis Díaz desperdicia otra gran ocasión, esto empieza a ser demasiado, demasiado al principio de la temporada“. “El Iceberg de Luis Díaz no falla… mejor dicho, no falla fallar.
Rápidamente los hinchas pusieron varios apodo a Luis Díaz, pero el de Garnacho viene haciendo referencia a cómo el jugador argentino se ha desinflado en los últimos años, tras ser una gran promesa. Parece que eso le está comenzando a pasar a Luis Díaz.
Luis Diaz vs Schalke 04— Taxx (@taxxfcb) September 5, 2026
Colombian Garnacho.pic.twitter.com/tMCo8Gijnc
Por otro lado, a Luis Díaz también llegan importantes cuestionamientos porque el colombiano tuvo un muy discreto Mundial. En la Copa del Mundo falló varias ocasiones con Colombia y no pudo liderar al equipo como lo venía haciendo y cómo se esperaba que lo haga también.
Los números de Luis Díaz en esta temporada
En esta temporada con Bayern Múnich, Luis Díaz ya ha jugado 4 partidos completos sumando 360 minutos en cancha. Sin embargo, el colombiano solo ha marcado 1 gol y no ha dado ninguna asistencia. Comenzando con un ritmo muy diferente al del año anterior.
Los comentarios contra Luis Díaz
Estos fueron algunos de los comentarios contra Luis Díaz, tras el mal partido ante el Schalke 04
Los comentarios contra Luis Díaz. (Captura de pantalla)
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En síntesis:
- Luis Díaz erró un mano a mano en el empate 0 a 0 contra Schalke 04.
- 5 de septiembre de 2026 marcó un nuevo mal partido de Luis Díaz en Bayern.
- 360 minutos en 4 partidos acumula Luis Díaz esta temporada, registrando solo un gol.