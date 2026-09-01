El insólito club que se quedaría con James Rodríguez ¿adiós a la Selección?

James Rodríguez estaría en planes de millonario club, sin embargo en lo deportivo el volante colombiano se alejaría de la Selección.

A James Rodríguez se le acaban seriamente sus opciones para encontrar un nuevo equipo. Un nuevo rumor aparece para el colombiano pero es de un club lejos de la competencia.

Según nuevas versiones de la prensa, James Rodríguez está en planes del Shanghai Port de la primera división de China. El jugador se encuentra sin club desde hace más de tres meses.

El fútbol de China se asemeja en cifras a los de Medio Oriente con la posibilidad de pagar 5 millones de euros al año, aún así en términos de competencia está muy por debajo de otras ligas, lo que debería afectar su convocatoria a la Selección de Colombia.

James Rodríguez busca seguir en el exterior pero los mercados de Europa ya cerraron, en la MLS y Argentina cierran en la noche de este lunes.

De las ligas de peso, México y Brasil podrían ser alternativas. La semana pasada sonó con fuerza un posible fichaje al Corinthians y del América de la Liga MX.

El único equipo que tiene en cuenta a James Rodríguez

Si el panorama no cambia, la Selección de Colombia será el único equipo que tenga en consideración a James, una decisión cuestionada por Néstor Lorenzo, mientras el futbolista se entrena solo.

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James Rodríguez – Selección de Colombia, no juega desde el Mundial.

En resumen