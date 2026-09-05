Alberto Gamero le da una gran noticia a toda la hinchada de Millonarios. Se confirma un regreso que venían esperando los hinchas.

Se respiran nuevos aires en Millonarios y hay una gran expectativa de lo que se pueda hacer en este segundo semestre con Alberto Gamero al mando del equipo. El DT colombiano llegó para reemplazar a Bustos y ya se nota su mano en las decisiones del club.

Este sábado 5 de septiembre Gamero tuvo que hacer la primera convocatoria del club para su partido contra Deportivo Pereira. En este llamado se destacan algunos jugadores que regresan, pero sobre todo hay uno que hace feliz a toda la hinchada.

El tan esperado regreso de Rodrigo Contreras

Contreras se había perdido varios partidos por lesión, pero al final el delantero argentino ya está de vuelva y en mejor momento no pudo ser. Ahora mismo, el delantero está listo para ayudar a Gamero en este nuevo ciclo y volver a sumar minutos.

Los convocados de Gamero. (Foto: @MillosFCoficial)

También se destaca otro regreso, que deja reacciones variadas entre los hinchas, puesto que, vuelve a formar parte de la lista de los convocados David Mackalister Silva. Un futbolista que viene siendo cuestionado todo el año, pero que ya está recuperado y Gamero lo convoca.

¿A qué hora juega Millonarios?

El siguiente partido de Millonarios será contra Deportivo Pereira este domingo, 6 de septiembre de 2026. Este encuentro comenzará a las 18H10 (CO). Es el primer partido para Gamero en un nuevo ciclo. En Millonarios hay una expectativa de sumar una victoria.

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