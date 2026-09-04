Fabián Bustos ahora no se guardó nada contra Millonarios tras su salida

Fabián Bustos volvió a referirse a su salida de Millonarios de Colombia y esta vez dejó unas indirectas al club de Bogotá.

Fabián Bustos volvió a referirse a su salida de Millonarios tras estar en pleno puestos para el hexagonal final, esta vez el entrenador argentino se sinceró y dejó una indirecta al club de Bogotá.

“Estoy un poco angustiado y desilusionado porque teníamos un bien plantel, habíamos mejorado mucho, entiendo que el juego no es el que le gusta a todo el mundo, pero los resultados se estaban consiguiendo. Yo fui muy leal a Millonarios”, dijo en charlas con Win Sports.

Sobre su futuro, descartó que tenga una oferta sobre la mesa, supuesto motivo de su salida: “Ahora tranquilo analizar unas situaciones. Hoy por hoy no tengo ninguna oportunidad, ninguna oferta, no como se dice en diferentes medios”, complementó.

De igual forma, Bustos señaló que el tema administrativo ya está cerrado y no quedaron pendientes con Millonarios. Ahora el DT está a la espera de conocer dónde seguirá su carrera.

Mientras tanto, Alberto Gamero ya fue anunciado como el nuevo DT de Millonarios y ya se encuentra trabajando en los más de diez partidos que quedan en la fase regular.

Las salidas confirmadas de Millonarios para el segundo semestre

Los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.

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Fabián Bustos – Millonarios. Foto: Getty.

En resumen