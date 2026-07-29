El canal que empezó a transmitir los partidos del fútbol colombiano además de Win Sports

Conoce cuál es el canal de televisión que transmite los partidos del fútbol colombiano junto a la señal de Win Sports.

Caía la noche en la jornada del 28 de julio, y cuando parecía que poca actividad había en el fútbol profesional colombiano más allá de los tres partidos que se jugaron de los 16avos de final de la Copa Colombia, apareció una información que muy pocos sabían. Hay un canal que empezó a transmitir el FPC además de Win Sports.

Todo tiene una explicación más que lógica… El actual contrato de derechos de televisión del fútbol de colombiano termina el 31 de diciembre de 2026 y la polémica está instalada. Ocho equipos quieren cambiar el sistema de distribución y ya advirtieron que no están dispuestos a seguir con el mismo método para el nuevo contrato.

El canal Win Sports tiene la oportunidad de igualar cualquier oferta que presente otro canal para quedarse con el nuevo contrato de transmisión del fútbol de Colombia. Sin embargo, ya se conoció el nuevo canal que empezó a transmitir el FPC para… ¿Meterle presión?

El canal que empezó a transmitir el FPC además de Win Sports

Cámara de televisión del FPC. (Foto: Vizzor Image)

“Preguntan y esta es una información de Estados Unidos, que también me enteré esta semana, que se están transmitiendo los partidos del fútbol colombiano por el canal ‘Fox Deportes’, que es el (canal) mexicano que transmite para acá en Estados Unidos. Digamos que es el hispano para Estados Unidos. Toda la liga, y la Copa también porque hoy (28 de junio) estaba pasando el partido del Tolima y Quindio, para quienes viven en Estados Unidos la van a pasar por ‘Fox Deportes’“, reveló Camilo Barreto, periodista del programa de YouTube ‘La Titular’.

¿Fox Deportes transmite de manera legal los partidos del fútbol colombiano?

La respuesta es sí. “Fox está transmitiendo esos partidos porque son concesiones que hace el actual operador de ciertos paquetes de entretenimiento en donde el fútbol colombiano va acompañado de la novela, el reality y las series. ¿Sí me entiende?”, aclaró el periodista Germán Arango para que Camilo Barreto terminara de explicar todo: “En ‘Fox Deportes’ en una plataforma, digamos como si fuera ‘DirecTV’ en Colombia, acá (en USA) se llama ‘Fubo’ que es por streaming y tiene lo que usted dice: ‘Canal RCN’ y ‘RCN Internacional’. Y en este caso como no tiene Win, pasa los partidos. Entonces, debe ser la concesión de la que habla Germán“.

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En síntesis