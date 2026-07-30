Conoce las razones por las que a Dimayor le conviene que Millonarios clasifique a los cuadrangulares semifinales de la liga.

En el fútbol profesional colombiano hay un gran problema a resolver: la distribución de los ingresos por derechos audiovisuales de los equipos. Los clubes quieren más dinero, y a la hora de entender cómo puede llegar una solución, se reveló por qué a Dimayor le conviene que Millonarios clasifique a los cuadrangulares de la Liga Colombiana.

Todo tiene una explicación más que lógica… Ocho equipos históricos del fútbol colombiano amenazaron con no dar sus derechos de televisión si se mantiene la mismo sistema de distribución en el que los equipos categoría A reciben 1.250.000 dólares al año y los categoría B cobran menos de 600.000 dólares anuales.

Millonarios viene de no clasificar a los cuadrangulares y Playoffs por dos ligas consecutivas y tampoco inició nada bien el segundo semestre de 2026 en el fútbol de Colombia. Volvió a demostrar pocas ideas en ataque en la derrota contra Atlético Bucaramanga, y ante la posibilidad de que no vuelva a clasificar a las finales, apareció un explicación curiosa.

Se reveló por qué a Dimayor le conviene que Millonarios clasifique a los cuadrangulares

Sergio Mosquera y Javier Burrai. (Foto: Vizzor Image)

Dimayor busca que le den más dinero en el nuevo contrato de televisión y para cumplir con este objetivo, el narrador Eduardo Luis López, del canal ‘Win Sports’, dio una de las claves: “¿De qué dependerá? De que el torneo sea mejor, de que los clubes grandes se metan en la pelea, pero que no entren equipos grandes a los ocho (cuadrangulares) hace que le baje a todos, porque todos ganan o todos pierden. Que no entre Millos a los ocho hace que las suscripciones bajen. Cosas como que esas”.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Liga Colombiana II-2026?

Con la urgencia porque sus hinchas no paran de silbar al equipo, Millonarios deberá sacar un resultado positivo ante Junior de Barranquilla el próximo sábado primero de agosto cuando visite al equipo ‘Tiburón’ a partir de las 8:15 P.M. por la segunda fecha de la Liga Colombiana II-2026.

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