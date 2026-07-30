Dimayor no dudó y esto decidió para que WIN tenga competencia en el nuevo contrato de TV del FPC

Conoce la decisión que tomó Dimayor sobre derechos de TV del FPC para hacerle competencia a Win Sports en vísperas del nuevo contrato.

La hora cero para definir quién se quedará con los derechos de televisión en el nuevo contrato del fútbol de Colombia empieza a sonar cada vez más fuerte, así que Dimayor no dudó y esto decidió para que el canal Win Sports tenga competencia.

Al ver que ocho equipos importantes de la Liga Colombiana publicaron un comunicado en el que mostraron el deseo de querer cambia la distribución del dinero por derechos de televisión para ahí sí firmar un nuevo contrato, la Dimayor convocó una asamblea extraordinaria para el 29 de julio.

Si bien es cierto que la Dimayor publicó un comunicado de prensa en el que sostuvo sobre los ingresos derivados de los derechos audiovisuales y digitales del fútbol colombiano que “se acordó que la revisión del esquema de distribución de los ingresos se desarrollará de manera conjunta con los 36 clubes afiliados, una vez concluya el proceso de evaluación de las ofertas presentadas para la asignación de los derechos audiovisuales”; hubo otra parte de la historia que no se contó.

Esto decidió Dimayor para que Win Sports tenga competencia en el nuevo contrato de TV

Win tiene los derechos de TV en el FPC. (Foto: Vizzor Image)

“De primera mano. El plazo para recibir ofertas para los derechos de TV de la Dimayor era hasta este viernes 31 de julio pero tras la asamblea de hoy (29 de julio) se amplió hasta la próxima semana donde dicen hay dos oferentes diferentes al actual dueño“, publicó en X el periodista Luis Arturo Henao.

La ventaja que tiene Win Sports para quedarse con el nuevo contrato de TV del fútbol colombiano

El narrador Eduardo Luis Lopéz reveló que el canal Win Sports tiene hasta el 31 de diciembre de 2026 la posibilidad de igualar cualquier otra oferta que haga otra empresa o canal para quedarse con el nuevo contrato de TV del fútbol colombiano. Esto le da la gran ventaja de dejar sin tiempo a la competencia para que presente una contraoferta.

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