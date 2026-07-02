El once titular de la Selección Colombia ante Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tendrá dos modificaciones respecto al empate con Portugal.

La Selección Colombia tiene prácticamente definido el equipo con el que afrontará el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Ghana. De acuerdo con lo trabajado por Néstor Lorenzo durante los entrenamientos, el DT realizará dos modificaciones en la línea defensiva respecto al once que igualó 0-0 ante Portugal en el cierre del Grupo K.

El técnico argentino devolverá a Daniel Muñoz al lateral derecho en reemplazo de Santiago Arias, mientras que por la banda izquierda Johan Mojica recuperará la titularidad, pese al buen rendimiento que mostró Deiver Machado en el compromiso frente a los lusos.

ZAPOPAN, MEXICO – JUNE 23: Daniel Munoz #2 of Colombia celebrates with teammates after scoring the team’s first goal during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR at Guadalajara Stadium on June 23, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Con estas variantes, Lorenzo busca darle mayor solidez y experiencia a la defensa para el trascendental partido de eliminación directa.

De esta forma, el once titular de la Tricolor ante las ‘Estrellas Negras’ sería con Camilo Vargas en portería; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica en la zona de defensores; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez en mediocampo, Luis Díaz y Jhon Córdoba en la zona ofensiva..

Colombia buscará superar a los africanos para instalarse en los octavos de final del Mundial 2026. En caso de conseguir la clasificación, el equipo de Néstor Lorenzo se enfrentará al ganador de la llave entre Argelia y Suiza.

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Cuándo y a qué hora juegan Colombia vs. Ghana

Colombia y Ghana se verán las caras por los 16avos de final del Mundial 2026 el próximo viernes 3 de julio en el Lumen Field Stadium de Seattle.