Cómo juega Ghana, el próximo rival de Colombia en los 16avos de final del Mundial 2026

La Selección Colombia enfrentará a un equipo fuerte en el juego físico y muy peligroso en los balones detenidos en la faceta ofensiva.

Ghana será el temible rival de la Selección Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Las ‘Estrellas Negras’ lograron avanzar como uno de los mejores terceros tras finalizar detrás de Inglaterra y Croacia en el Grupo L, donde vencieron agónicamente 1-0 a Panamá, sorprendieron con un empate sin goles frente a los ingleses y cerraron la fase de grupos con una derrota ante los balcánicos.

El conjunto africano llegó a la Copa del Mundo rodeado de dudas. Si bien dominó con autoridad la clasificación africana, su preparación estuvo marcada por resultados poco alentadores, con derrotas en los amistosos frente a Austria, Alemania y México, además de un empate ante Gales. Sin embargo, en el Mundial mostró una versión mucho más competitiva, especialmente en defensa.

Las Estrellas Negras enfrentarán a Colombia en los 16avos de final (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images).

Pese a que la zaga era una de sus principales interrogantes antes del torneo, Ghana solo recibió dos goles en la fase de grupos, ambos en la caída ante Croacia. Buena parte de esa solidez se explica por el gran nivel del arquero Benjamin Asare, una de las figuras del equipo.

En ofensiva destacan jugadores de experiencia como Thomas Partey y Jordan Ayew, mientras que la principal carta de gol es Antoine Semenyo, quien llegó al Mundial tras firmar una destacada temporada en la Premier League con 17 goles y cuatro asistencias. Curiosamente, ninguno de los tres ha logrado marcar en esta Copa del Mundo.

Dirigidos por el experimentado Carlos Queiroz, los africanos apuestan por un juego físico, ordenado y muy peligroso en las acciones de balón detenido, su principal fortaleza. El técnico portugués disputa su quinto Mundial como entrenador —tras dirigir a Portugal en 2010 e Irán en 2014, 2018 y 2022— y buscará llevar a Ghana a igualar o superar su mejor actuación histórica: los cuartos de final alcanzados en Sudáfrica 2010.

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Cuándo y a qué hora juegan Colombia vs. Ghana

Colombia y Ghana se verán las caras por los 16avos de final del Mundial 2026 el próximo viernes 3 de julio en el Lumen Field Stadium de Seattle.