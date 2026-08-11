Periodista de Win le da una lección a Petro por hablar de política tras el terremoto en Colombia

Conoce la lección que un periodista de Win Sports le dio a Gustavo Petro por hablar de política tras el terremoto en Colombia.

¿No era el momento? Colombia sufrió el evento sísmico de mayor magnitud registrado en el país en el siglo XXI con un terremoto que sacudió al país y el expresidente Gustavo Petro estuvo en el centro de la polémica. De inmediato, apareció una lección de una periodista deportiva del canal ‘Win Sports’.

Tan solo pasaron 74 minutos del anuncio del ‘Servicio Geológico Colombiano’ sobre la magnitud (7.4) del terremoto cuando Petro publicó la primera reacción ante este hecho con una alta dosis de politíca de por medio.

“Que los funcionarios de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), digan qué pasa en hidroituango (Central Hidroeléctrica), ese es el riesgo principal”, publicó Gustavo Petro en X y el exministro Alejandro Gaviria le respondio: “El aprovechamiento político por encima del dolor humano. Todo normal. Querrá por supuesto que haya una tragedia en Hidroituango”.

La lección de una periodista de Win a Petro por hablar de política tras el terremoto

Pilar Velásquez y Gustavo Petro. ( Instagram / @pilarvelasquezv y Getty)

Luego de ver los mensajes de Petro tras el terremoto en Colombia que tuvieron tintes políticos, apareció la lección de la periodista Pilar Velásquez, del canal ‘Win Sports’, que cayó como anillo al… “Gente muerta, desaparecida y políticos o fanáticos políticos de lado y lado haciendo chistes, echando culpas. ¿Ni siquiera las emergencias y el dolor nos unen?”, publicó Velásquez en X.

Desmienten una reacción de Gutavo Petro después del terremoto en Colombia

Gustavo Petro publicó un video de cómo se derrumbaba un edificio en Manizales y afirmó: “Es la misma falla que pasa debajo de la represa de hidroituango, favor hacer públicos los informes sobre su estabilidad”. La Central Hidroeléctrica no tardó en responderle al expresidente diciendo que “EPM brinda un parte de tranquilidad sobre el estado de la infraestructura de Hidroituango. Los principales frentes de obra se encuentran en buen estado y funcionando con normalidad. Tanto la central subterránea y su casa de máquinas como las principales obras a cielo abierto, la presa y el vertedero no tuvieron ninguna afectación estructural tras el sismo registrado esta mañana”.

Publicidad

Encuesta¿Cuántos minutos se demoró Gustavo Petro en reaccionar al terremoto? ¿Cuántos minutos se demoró Gustavo Petro en reaccionar al terremoto? YA VOTARON 0 PERSONAS

Es la misma falla que pasa debajo de la represa de hidroituango, favor hacer públicos los informes sobre su estabilidad. pic.twitter.com/30zG07dl4o — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 10, 2026

En síntesis