Mientras Falcao se ofreció para ayudar a Colombia tras el terremoto, esto hizo Gustavo Petro

El 10 de agosto de 2026 Colombia sufrió el evento sísmico de mayor magnitud registrado en el país en el siglo XXI con un terremeto de una magnitudad de 7.4 grados en la escala de Richter y las figuras públicas no dudaron en pronunciarse. Radamel Falcao García y Gustavo Petro, dijeron presente.

Petro, expresidente de Colombia, fue el primero de los dos en pronunciarse en público con un mensaje que indignó a millones de colombianos. Sin embargo, esa no sería la única reacción ante la tragedia que afectó mayormente a Cali, Pereira y Chocó. Públicó tres mensajes más.

La primera reacción de Radamael Falcao tras el terremoto en Colombia fue compartir una historia del Hospital Universitario del Valle Evaristo García en el que se solicitaban con urgencia donantes de sangre. Luego, publicó un siguiente mensaje mientras que Gustavo Petro despertaba amores y odios con sus palabras.

Las reacciones de Radamel Falcao y Gustavo Petro tras el terremoto en Colombia

Radamel Falcao y Gustavo Petro. (Foto: Getty Images)

Mientras Falcao García públicó en Instagram una historia diciendo que “mi corazón, mis oraciones y las de mi familia están hoy con Colombia. Me pongo a disposición de mi país para levantarnos juntos“, Petro escribió los siguientes tres mensajes en X: “La tierra grita y… ¿Quién escucha sus mensajes?”, “a todos los integrantes del Pacto HIstórico, a quienes nos han acompañado y apoyado, les hago un llamado a coordinar esfuerzos, activar la solidaridad y estar atentos a las comunidades afectadas por el fuerte temblor registrado a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Expreso mi solidaridad con todas las personas y familias afectadas. Mi solidaridad está con las comunidades de San José del Palmar, Río Iró, Nóvita y Quibdó; con las familias de Chaparral, Coello, Payandé e Ibagué; y con quienes enfrentan pérdidas, daños y angustia en Pereira, Manizales, Armenia, Cali, Bogotá y los demás territorios afectado. No debemos olvidar a los niños y las niñas, los adultos mayores, las personas con discapacidad, quienes se encuentran enfermos y quienes dependen de alguien para ponerse a salvo” y “es la misma falla que pasa debajo de la represa de hidroituango, favor hacer públicos los informes sobre su estabilidad”.

Reacciones de Falcao y Petro al terremoto en Colombia. (Foto: Instagram / @falcao y X @petrogustavo)

Publicidad

El pedido que le hizo Gustavo Petro al gobierno de Abelardo De la Espriella por el terremoto en Colombia

El pedido fue firme y contundente. “El Gobierno nacional debe garantizar una respuesta inmediata, articulada y humana: búsqueda y rescate, atención médica, evacuación asistida, alojamiento temporal, agua, alimentos y acompañamiento para las familias damnificadas. En una emergencia nacional no puede haber territorios olvidados ni ciudadanos de segunda categoría. El Estado debe llegar primero a quienes más lo necesitan. Se debe poner toda capacidad del Estado al servicio de la gente. Nadie puede quedar atrás”, señaló Petro en X.

Encuesta¿Quién reaccionó primero al terremoto en Colombia? ¿Quién reaccionó primero al terremoto en Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave

Radamel Falcao solicitó donantes en Instagram , mientras Gustavo Petro cuestionó sobre Hidroituango en X .

solicitó donantes en , mientras cuestionó sobre en . Gustavo Petro convocó al Pacto Histórico , mientras Radamel Falcao apoyó al Hospital del Valle .

convocó al , mientras apoyó al . Radamel Falcao ofreció ayuda personal, y Gustavo Petro exigió respuesta inmediata del gobierno nacional.