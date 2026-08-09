El primer gol de Enner Valencia como jugador de Boca Juniors

Conoce los detalles sobre el primer gol de Enner Valencia en Boca Juniors, su contrato firmado y la fecha de su posible debut oficial.

Boca Juniors tiene un nuevo delantero mundialista. Se anunció de manera oficial la llegada de Enner Valencia y tan solo pasó un día como nuevo jugador del equipo argentino para que se diera el primer gol del atacante ecuatoriano. Por poco y no entra…

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Enner Valencia firmó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027. Valencia tiene 36 años, se desempeña como delantero y viene de disputar como titular la Copa del Mundo con la Selección de Ecuador. La última temporada jugó en Pachuca de México y marcó 8 goles en 22 partidos (…) En su selección disputó tres Copas del Mundo y cinco Copas América, y es el máximo goleador histórico con 49 tantos“, fue parte del comunicado del equipo ‘Xeneize’.

Valencia fue anunciado el 8 de agosto y de inmediato se puso a las órdenes del entrenador Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena. La cuenta oficial de X de Boca Juniors publicó las imágenes del primer entrenamiento del delantero ecuatoriano y ahí llegó el primer gol.

Video: Así fue el primer gol de Enner Valencia como jugador de Boca

Enner Valencia firmó con Boca Juniors. (Foto: X / @BocaJrsOficial)

Valencia entrenó por primera vez con Boca Juniors el domingo 9 de agosto, empezó con ejercios de activación fisíca y después llegó ella… La pelota. Empezó la práctica de fútbol y el primer intento de gol fue un remate de derecha. Luego, llegó un centro desde el costado derecho y el delantero ecuatoriano se levantó para conectar de cabeza y marcar la primera anotación como jugador del equipo ‘Xeneize’.

*Ver video desde 0:49.

Arrancando en el Predio más lindo de todos 👊⚽️ pic.twitter.com/3V6rrs3R8U — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 9, 2026

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¿Cuándo debutaría Enner Valencia en Boca Juniors?

Boca Juniors presentó a tiempo la documentación para inscribir a Enner Valencia en la Copa Sudamericana 2026 y podría debutar el martes 11 de agosto contra Recoleta FC, de Paraguay, a las 18:00 ET (19:00 ARG) en el partio de ida de una de las llaves de octavos de final.

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