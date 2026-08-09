Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga Argentina

El primer gol de Enner Valencia como jugador de Boca Juniors

Conoce los detalles sobre el primer gol de Enner Valencia en Boca Juniors, su contrato firmado y la fecha de su posible debut oficial.

Enner Valencia tuvo su primer entrenamiento con Boca Juniors.
© X / @BocaJrsOficialEnner Valencia tuvo su primer entrenamiento con Boca Juniors.

Boca Juniors tiene un nuevo delantero mundialista. Se anunció de manera oficial la llegada de Enner Valencia y tan solo pasó un día como nuevo jugador del equipo argentino para que se diera el primer gol del atacante ecuatoriano. Por poco y no entra…

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Enner Valencia firmó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027. Valencia tiene 36 años, se desempeña como delantero y viene de disputar como titular la Copa del Mundo con la Selección de Ecuador. La última temporada jugó en Pachuca de México y marcó 8 goles en 22 partidos (…) En su selección disputó tres Copas del Mundo y cinco Copas América, y es el máximo goleador histórico con 49 tantos, fue parte del comunicado del equipo ‘Xeneize’.

+ Seguinos en

Valencia fue anunciado el 8 de agosto y de inmediato se puso a las órdenes del entrenador Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena. La cuenta oficial de X de Boca Juniors publicó las imágenes del primer entrenamiento del delantero ecuatoriano y ahí llegó el primer gol.

Video: Así fue el primer gol de Enner Valencia como jugador de Boca

Enner Valencia firmó con Boca Juniors. (Foto: X / @BocaJrsOficial)

Enner Valencia firmó con Boca Juniors. (Foto: X / @BocaJrsOficial)

Valencia entrenó por primera vez con Boca Juniors el domingo 9 de agosto, empezó con ejercios de activación fisíca y después llegó ella… La pelota. Empezó la práctica de fútbol y el primer intento de gol fue un remate de derecha. Luego, llegó un centro desde el costado derecho y el delantero ecuatoriano se levantó para conectar de cabeza y marcar la primera anotación como jugador del equipo ‘Xeneize’.

*Ver video desde 0:49.

Ver también

Mientras Leandro Paredes gana 3.7 millones en Boca Juniors, el salario que tendrá Enner Valencia

¿Cuándo debutaría Enner Valencia en Boca Juniors?

Boca Juniors presentó a tiempo la documentación para inscribir a Enner Valencia en la Copa Sudamericana 2026 y podría debutar el martes 11 de agosto contra Recoleta FC, de Paraguay, a las 18:00 ET (19:00 ARG) en el partio de ida de una de las llaves de octavos de final.

Encuesta

¿Hasta cuándo firmó Enner Valencia con Boca Juniors?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen

  • Enner Valencia marcó su primer gol de cabeza entrenando con Boca Juniors.
  • El primer tanto de Enner Valencia llegó tras un centro por el costado derecho.
  • El 9 de agosto, Enner Valencia tuvo su primer entrenamiento oficial en Boca Juniors.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones