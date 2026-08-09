Revelan a quién eliminaría la FEF en la disputa entre Barcelona y Liga de Portoviejo en Copa Ecuador

Barcelona SC y Liga de Portoviejo presentaron reclamos de alineación indebida contra el otro y revelan quién será eliminado de Copa Ecuador.

Un tema que tiene al fútbol ecuatoriano pendiente gira en torno a los reclamos que Barcelona SC y Liga de Portoviejo presentaron contra el otro por alineación indebida, lo que llevaría a su eliminación de Copa Ecuador. Medios de comunicación y expertos en derecho deportivo hablan del tema y dan pistas de quién tendría razón.

Según los argumentos legales de cada uno, Barcelona sería el eliminado de la Copa Ecuador. La inclusión de Erick Mendoza no tiene defensa jurídica y el reglamento es claro sobre la prohibición de participación en la misma fase.

En el caso del reclamo de los ‘amarillos contra Dalo Bucaram Jr. quiénes aseguran que el jugador fue inscrito antes del plazo mínimo de 72 horas, hay un matiz importante.

El propio reglamento de FEF apunta a que el plazo de 72 horas solo aplica si el jugador reemplaza a otro en la plantilla de forma directa cuando esta pasa los 45 jugadores inscritos.

Dalo Bucaram Jr. llegó como refuerzo del club y no como un reemplazo, por lo que no hay plazo límite, mas solo debe ser inscrito mientras el período de fichajes sigue abierto, el cuál aún no cierra.

¿Qué dice el reglamento de la Copa Ecuador?

El reglamento sostiene que un jugador no puede disputar una misma fase con dos equipos distintos, el punto clave es que FEF en su reglamento considera los 16vos de final hasta las semfinales como una misma segunda fase.

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En resumen