Barcelona SC confirma la salida de César Farías y tiene nuevo DT hasta diciembre

Ya hay un nuevo DT para dirigir el entrenamiento de Barcelona SC y posiblemente ante Mushuc Runa.

Este lunes 10 de agosto de 2026 se confirmó que Barcelona SC despidió a César Farías. El entrenador se marcha del club tras 8 meses de trabajo, pero con muy malos resultados y siendo eliminando de todo. No obstante, ahora se informó el interino que tendrá el ‘Ídolo’.

De acuerdo a la información de Mario Mendoza, Barcelona SC trabajará en esta tarde ya con un nuevo cuerpo técnico y se espera que Pablo Trobbiani sea el interino de los amarillos para dirigir este encuentro. El estratega ya ha trabajado de cerca en Barcelona SC.

Trobbiani viene trabajando en Barcelona SC primero como asistente y ahora recibirá la oportunidad de ser interino. El club aún debe tomar una decisión de si se queda con un interino hasta finales de 2026 o definitivamente va por otro nombre de peso.

La decisión de los amarillos se basa también en el actual momento de la temporada, ya están eliminados de la Copa Libertadores, de la Copa Ecuador y también de la LigaPro. Por lo cual, hay dudas de ya comenzar un proyecto o irse con otra alternativa.

El comunicado de Barcelona SC sobre la salida de César Farías. (Foto: @BarcelonaSC)

César Farías no tuvo el final esperado en Barcelona SC, aunque su comienzo fue mejor de lo esperado. Con una plantilla limitada, el DT logró meterse a la Copa Libertadores, sin embargo, poco a poco fue perdiendo ese empuje y ahora se quedó sin ningún campeonato.

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Todos los entrenadores que han pasado por Barcelona SC en los últimos años

En los últimos años, por Barcelona SC han pasado diferentes entrenadores:

Diego López

Segundo Castillo

Ariel Holan

Ismael Rescalvo

César Farías

Los otros nombres que suenan para Barcelona SC

Ya con Trobbiani casi seguro para Barcelona SC hasta finales de año, también ahora suenan con gran fuerza los otros candidatos que el equipo tendría en carpeta. Nombres como Rubén Darío Insúa y Mario Saralegui, suenan para el club, según reveló ‘Wachito’ Sánchez.

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En síntesis:

César Farías fue despedido de Barcelona SC tras 8 meses de trabajo.

fue despedido de Barcelona SC tras 8 meses de trabajo. Pablo Trobbiani asumirá como director técnico interino de Barcelona SC.

asumirá como director técnico interino de Barcelona SC. 10 de agosto se confirmó la salida oficial del entrenador César Farías.