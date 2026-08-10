¡Última hora! La primera polémica decisión del ‘Vasco’ Arruabarrena con Enner Valencia en Boca Juniors

Enner Valencia apenas llegó a Boca Juniors, y ahora el jugador ecuatoriano ya sabe de una decisión del 'Vasco' con él.

Enner Valencia ya fue presentado como nuevo jugador de Boca Juniors y con el jugador ecuatoriano se viene especulando la posibilidad de jugar en la Copa Sudamericana. No obstante, ahora se supo la primera decisión del ‘Vasco’ Arruabarrena con el jugador.

Boca Juniors confirmó su primera lista de jugadores convocados para jugar la Copa Sudamericana ante Recoleta. En este listado, se excluyó a Enner Valencia. El delantero ecuatoriano no jugará en el torneo y su debut aún tendrá que seguir esperando.

El jugador ecuatoriano apenas está entrenando después de varias semanas inactividad y es que se debe recordar que el último partido de Enner fue el 30 de junio en el Mundial 2026. El delantero pasó todo este tiempo buscando un nuevo equipo.

Por otro lado, esta decisión también se tomaría pensando en el importante historial de lesiones que tiene el jugador ecuatoriano. El futbolista se lesionó mucho en este 2026 y eso hizo que se perdiera encuentros y no llegara con ritmo al Mundial.

Arrancando en el Predio más lindo de todos 👊⚽️ pic.twitter.com/3V6rrs3R8U — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 9, 2026

Este es el reto más importante en la carrera de Enner Valencia, el delantero ecuatoriano ha jugado en varios equipos, pero ninguno de la trascendencia e importancia que tiene Boca Juniors. El goleador firmó un contrato por 18 meses para jugar en Argentina.

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Los equipos a los que Enner Valencia rechazó por jugar en Boca

Enner Valencia rechazó a equipos de México, también de la MLS y hasta el mismo Emelec para irse a jugar con Boca Juniors. El futbolista podía regresar a Ecuador a retirarse, pero priorizó seguir jugando en el extranjero.

Los convocados de Boca para la Copa Sudamericana. (Foto: @BocaJrsOficial)

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En síntesis:

Enner Valencia fue presentado como nuevo delantero de Boca Juniors .

fue presentado como nuevo delantero de . Rodolfo Arruabarrena excluyó a Enner Valencia de la lista para la Copa Sudamericana.

excluyó a de la lista para la Copa Sudamericana. 30 de junio fue el último partido jugado por Enner Valencia en el Mundial.