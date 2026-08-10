¡Bombazo! Emelec va por el fichaje de un ex jugador del FC Barcelona

Pasó por el FC Barcelona, pero este jugador ahora podría llegar a vestir los colores de Emelec.

Emelec sorprende a todos y va decidido a encontrar un nuevo fichaje para la segunda parte del campeonato. El equipo ‘Eléctrico’ ya fichó a diferentes jugadores en este mercado y ahora ponen sus ojos en un futbolista que vistió los colores del FC Barcelona.

El ‘Bombillo’ estaría siguiendo los pasos de Kike Saverio para que este sea su nuevo delantero. El club está gestionando los papeles del ecuatoriano-español, de acuerdo a la información de ‘Wachito’ Sánchez. El extremo ecuatoriano vistió los colores del FC Barcelona.

Saverio estaba por Brasil vistiendo los colores del Vitória, pero su salida también se daría en las próximas horas y se espera que puede concretar su desvinculación de este club para vestir los colores de Emelec. El ‘Bombillo’ está muy activo en el mercado de fichajes.

Después de muchos años, Emelec lleva un movimiento muy constante en el mercado de fichajes y está seguro de que podrá volver a competir en torneo internacionales en 2027. Por lo cual, ahora está buscando contrataciones que le ayuden a regresar a estos lugares.

Emelec sumó un empate en la LigaPro. (Foto: Imago)

Emelec ya contrató en las últimas horas a jugadores figuras de la LigaPro como Ronie Carrillo, que viene siendo el goleador del campeonato, y hace poco también se hizo con los derechos de Jefferson Valverde, que hace pocos años era uno de los mejores volantes del fútbol ecuatoriano.

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El pasado de Saverio en el FC Barcelona

Saverio hizo sus inferiores en el FC Barcelona y estuvo muy cerca de debutar en los años de la pandemia, pero finalmente no lo hizo. Tras su salida del FC Barcelona, su carrera no ha hecho más que cambiar y pasar de equipo en equipo.

El puesto de Emelec en la LigaPro

Ahora mismo, Emelec se encuentra en puestos de descenso en el fútbol ecuatoriano, pese a todos los fichajes que hizo. El ‘Bombillo’ solo está a 5 unidades de caer en lugares de perder la categoría y es por eso la urgencia de fichar jugadores.

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Datos clave:

Kike Saverio interesa a Emelec como nuevo refuerzo para la segunda etapa.

interesa a como nuevo refuerzo para la segunda etapa. FC Barcelona y Vitória forman parte de la trayectoria deportiva de Kike Saverio .

forman parte de la trayectoria deportiva de . Ronie Carrillo y Jefferson Valverde fueron contratados previamente por el club Emelec.