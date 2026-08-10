Neymar podría seguir jugando al fútbol y dar el salto a una importante Liga en la siguiente temporada.

El astro brasileño y uno de los jugadores más queridos en el mundo como es Neymar podría seguir jugando al fútbol en la temporada 2027. El delantero brasileño dejó en duda toda su carrera, tras la eliminación del Mundial 2026 y ahora revelan a donde podría llegar.

De acuerdo a la información de Diario Marca, Neymar estaría muy cerca de llegar al Inter Miami en la siguiente temporada. El equipo de la MLS quiere seguir fichando a grandes cracks y en este caso el 10 de Brasil es una opción real y fuerte de mercado.

¿Regresa la MSN?

Si se llegara a concretar el fichaje de Neymar por el Inter Miami, por lo menos, por una temporada más se podría dar un recuentro de una de las delanteras más potentes del mundo del fútbol. La ‘MSN’ de Messi, Neymar y Suárez, ahora podría brillar en la MLS.

Messi, Neymar y Suárez coincidieron en la MLS. (Foto: GettyImages)

Neymar también podría dar el salto a una Liga mucho menos competitiva, pero más comercial de y más ingresos que la brasileña como lo es la MLS. Por lo cual, las siguientes horas serían claves para determinar el futuro del astro brasileño y de su fichaje.

El sueldo que tendría Neymar en la MLS

Neymar podría llegar a la MLS a ganar un salario superior a los 10 millones de dólares, que es un dinero que suelen ganar las estrellas en la MLS. No obstante, no hay ninguna cifra confirmada sobre la posible llegada del jugador brasileño al Inter.

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En síntesis: