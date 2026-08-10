El primer mensaje de Gustavo Petro tras el terremoto que indignó a millones de colombianos

Conoce el primer mensaje de Gustavo Petro tras el terremoto en Colombia y la controversia que desató en la opinión pública.

Los colombianos apenas estaban asimiliando la tragedia que sufrieron con un terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter cuando el expresidente de Colombia Gustavo Petro apareció con un primer mensaje que indignó a millones de personas.

Petro venía de acabar su periodo presidencial a las 12:00 A.M. del siete de agosto, y al ver que el candidado que apoyaba (Iván Cepeda) no asumió como presidente, empezó una guerra política contra el actual presidente Abelardo de la Espriella. ¿Por eso su primer polémico mensaje tras el terremoto?

“Sismo de hoy 10 de agosto de 2026 a las 7:34 a. m. en San José del Palmar, Chocó. Magnitud 7.4”, publicó la cuenta oficial en X del ‘Servicio Geológico Colombiano’ y tan solo pasaron 74 minutos para que llegara la primera reacción de Gustavo Petro que indignó a millones de colombianos.

Gustavo Petro y un mensaje que indignó a millones de colombianos tras el terremoto

Gustavo Petro e imágenes del terremoto en Colombia. (Foto: Getty Images)

“Que los funcionarios de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), digan qué pasa en hidroituango (Central Hidroeléctrica), ese es el riesgo principal”, fue el primer mensaje de Gustavo Petro tras el terremoto en Colombia y la indignación en X llegó en 3, 2, 1….

Primer mensaje de Petro tras el terremoto en Colombia. (Foto: X / @petrogustavo)

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Las reacciones al primer mensaje de Petro tras el terremoto en Colombia

“El aprovechamiento político por encima del dolor humano. Todo normal. Querrá por supuesto que haya una tragedia en Hidroituango”, “definitivamente no hizo nada por este pais, y ahora en un momento de tragedia solo quiere generar protagonismo y mas dolor en las familias afectadas. Ya deje al pais tranquilo”, “¿y si mejor devuelve la plata que se robó para así poder ayudar a los damnificados?” y “¡usted ya ni es nadie! Y menos mal pasó esto con otro gobierno”, fueron algunas de las reacciones en X ante el primer mensaje de Gustavo Petro tras el terremoto que sufrió Colombia el 10 de agosto.

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