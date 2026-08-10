Esto debe hacer si hay una réplica después del terremoto en Colombia, según un experto

¡Prevención y calma! Afronta una réplica del terremoto en Colombia con las recomendaciones clave de un experto. ¡Entérate qué hacer!

El mundo puso los ojos en Colombia luego de la tragedia que se vivió el 10 de agosto con un terremoto de una magnitud de 7.4 grados en la escala de Richter. Las personajes relacionados al fútbol dijeron presente y la voz oficial del Inter Miami decidió consultar a un experto para dar consejos en el caso de que haya una réplica.

Los relojes marcaron que eran las 7:34 A.M. cuando un sismo con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió al terriorio colombiano. Las imágenes fueron estremecedoras y las mayores afectaciones se dieron en Cali, Manizales, Pereira y Chocó.

Mientras el presidente Abelardo de la Espriella daba el primer reporte diciendo que “a las 12:30 de hoy (10 de agosto) teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados, 52 centros educativos averiados, 17 centros comunitarios averiados, 18 vías averiadas, seis aeropuertos afectados en infrestructura y sin operación para vuelos comerciales y un aeropuerto afectado en infraestruru a y pista de aterrizaje”; Rodolfo Soules habló con un experto para prevenir más consecuencias.

La voz del Inter Miami publicó qué hacer si hay una réplica después del terremoto en Colombia

Rodolfo Soules e imagen del terremoto en Cali. (Foto: Instagram / @rodolfoelchamo y Getty)

Soules, voz oficial del Inter Miami y del estadio Nu, habló con Carlos Robles, meteorólogo jefe de la sección ‘El Tiempo’ de ‘Noticias Telemundo’, y el consejo ante una posible réplica después del terremoto en Colombia fue claro. “El mensaje es agacharse, cubrirse y ponerse, obviamente, de rodillas e intentar buscar meterse debajo de una mesa. A veces pensamos en salir corriendo, esa opción es claro si usted está en el balcón de su casa donde usted de forma inmediata pueda salir de su residencia, pero si usted está en un octavo o séptimo piso o primer piso, debe permanecer en la estructura, pero buscar un lugar que cubra su cabeza de forma adecuada para evitar que un objeto le pueda afectar“, afirmó Robles.

La indicación para los colombianos que se vieron afectados en el terremoto

Carlos Robles no solo explicó lo que se debe hacer ante un réplica, también les dio una indicación a las personas que se vieron afectadas por el terremoto en Colombia: “Intentar mantener la calma, pero sobre todas las cosas abandonar esos edificios que ya se han visto afectados. Es esencial estar fuera de ellos porque estas réplicas van a continuar durane el día de hoy (10 de agosto). Dormir va a ser difícil”.

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