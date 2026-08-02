Por qué se suspendió el partido Jaguares vs. Atlético Nacional de la Liga Colombiana 2026-II

Conoce la razón por la que se suspendió el partido entre Atlético Nacional y Jaguares por la fecha 2 de la Liga Colombiana.

De un momento a otro, se paró el baile que le estaban dado a Atlético Nacional a Jaguares de Córdoba por la segunda fecha de la Liga Colombiana II-2026. ¿Qué pasó? Al minuto 38 del primer tiempo, el árbitro José Bautista suspendió el partido y ya se conoció el motivo.

Nacional empezó pisando fuerte en el estadio Jaraguay con un gol de Marlos Moreno al minuto siete del primer tiempo. Luego, pasaron 12 minutos y ya el marcador era 0-2 a favor del equipo ‘Verdolaga’. La segunda anotación fue de Andrés Sarmiento.

Los dirigidos por Lucas González no le quitaron el pie del acelerador y marcaron el 3-0 con un gol de Alfredo Morelos. Sin embargo, tan solo pasaron seis minutos de la tercera anotación cuando el partido tuvo que ser suspendido de manera temporal. ¿Qué pasó? Los hinchas de Atlético Nacional tuvieron que ver…

Por qué se suspendió el partido Jaguares vs. Atlético Nacional

Desmanes en Jaguares vs. Nacional. (Foto: X)

En la tribuna occidental del estadio ‘Jaraguay’ empezaron a volar sillas. Según se pudo ver en los videos publicados, algunos hinchas de Nacional tuvieron problemas con otros aficionados, y varios aficionados tuvieron que ingresar a la cancha para evitar ser agredidos. La decisón del árbitro José Bautista fue suspender el partido de manera temporal.

https://twitter.com/douglasfugazi/status/2084028450759684281

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¿Se reaunudó el partido Jaguares vs. Nacional de la Liga Colombiana II-2026?

Según revelaron en la trannsimisión oficial del canal ‘Win Sports’, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) tuvo que entrar en acción y retiró a los hinchas que ocasionaron los desamnes. Esto permitió que el encuentro Jaguares de Córdoba vs. Atlético Nacional de la Liga Colombiana 2026-II se reanudará después de unos minutos.

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En resumen