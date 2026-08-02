Jefferson Lerma se ofrece a sorpresivo equipo luego del Mundial con Colombia

Jefferson Lerma sorprende a todos y ya eligió a su próximo equipo antes del retiro, el volante colombiano quiere volver al país.

Jefferson Lerma es otro de los fijos en las convocatorias de la Selección de Colombia así como es parte del Crystal Palace tricampeón en dos temporadas. El volante colombiano en medio de rumores de su futuro sorprendió a todos ofreciéndose a un nuevo club.

En conversaciones con la Revista Semana, Jefferson Lerma se ofreció a cerrar su carrera en el América de Cali de la primera división del país. El jugador confesó que desde hace años lleva pensando en volver al club ‘Escarlata’ antes del retiro.

Con sorpresa también, Lerma contó que está pensando en el retiro a la edad de 35 años, algo prematuro comparado con otros jugadores que incluso estiran su carrera hasta los 40 como Falcao o Carlos Bacca.

Si Lerma cumple sus intenciones, significa que en máximo dos años veremos al volante de marca de vuelta en la Liga BetPlay antes de colgar los botines. Así mismo, contó que le frena en su idea de volver.

Jefferson Lerma sostuvo que duda de volver debido al trato que reciben a veces algunos referentes cuando vuelven a Colombia para el cierre de su carrera, como es el caso de Falcao el año anterior en Millonarios.

Los clubes en los que ha estado Jefferson Lerma

Jefferson Lerma ha jugado en dos equipos de Inglaterra, antes del Palace estuvo en el AFC Bournemouth y antes en el Levante UD de España.

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Jefferson Lerma fue titular en Colombia en el Mundial 2026.

Jefferson Lerma sigue vigente en el fútbol profesional pero ya habla de retiro. Confesó sus planes para el futuro y el equipo colombiano en el que quiere jugar. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/SNWTHIYWBm — Revista Semana (@RevistaSemana) August 2, 2026

En resumen

Jefferson Lerma se habría ofrecido a un sorpresivo equipo del fútbol internacional tras finalizar su participación en el Mundial con la Selección Colombia.

del fútbol internacional tras finalizar su participación en el Mundial con la Selección Colombia. El experimentado mediocampista ‘cafetero’ busca dar un nuevo rumbo a su carrera deportiva tras concluir su fructífero paso por el Crystal Palace en la Premier League.

Un hipotético traspaso le permitiría aportar músculo, recuperación y liderazgo de élite al mediocampo de su próximo destino en la temporada 2026.