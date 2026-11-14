Junior anunció que Sebastián Viera no es más su DT y este sería su reemplazo en 2027

Este sábado 14 de noviembre de 2026 se confirmó que Junior ya no tendrá a Sebastián Viera como su DT para 2027. Aunque fuertes rumores apuntaban a que el entrenador podría quedarse, finalmente el club hace oficial que no será así y que se marcha.
Junior confirma la salida de Sebastián Viera
Mediante un comunicado oficial, Junior confirmó que Sebastián Viera se marcha del club: “Junior F.C. informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a sus aficionados que el vínculo contractual con Sebastián Viera y los integrantes de su cuerpo técnico ha finalizado”, escribió el club.
Pero también hubo un espacio para agradecerle a quien hoy es una leyenda del club: “La institución agradece a Sebastián y a cada uno de los miembros de su equipo de trabajo por la disposición, el compromiso y la dedicación demostrados durante su tiempo al servicio de Junior F.C.“, agregó el club.
Junior anunció la salida de Sebastián Viera. (Foto: JuniorClubSA)
Con esta salida inicia un nuevo ciclo en Junior para la siguiente temporada. El club cierra un 2026 para el olvido, entre los malos resultados y la salida de dos entrenadores. Algo impensado en el primer semestre cuando estaba siendo campeón del apertura.
¿Quién será el nuevo DT de Junior?
Todo apunta a que el nuevo entrenador de Junior para la siguiente temporada sería Jorge Bava, después de que en las últimas horas las negociaciones se habían reactivado y según Diego Rueda ya solo esperaba los boletos para viajar a Barranquilla. El DT ya debutará en 2027, puesto que, al club no le queda ya ningún partido oficial en 2026.
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En síntesis:
- Junior confirmó la salida de Sebastián Viera y su cuerpo técnico mediante un comunicado oficial.
- 14 de noviembre de 2026 se anunció la desvinculación del entrenador Sebastián Viera de Junior.
- Jorge Bava perfila para asumir como nuevo entrenador de Junior en la temporada 2027.