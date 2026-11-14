Junior anunció que Sebastián Viera no es más su DT y este sería su reemplazo en 2027

El nuevo técnico que tendría Junior para la siguiente temporada, después de anunciar la salida de Sebastián Viera.

Este sábado 14 de noviembre de 2026 se confirmó que Junior ya no tendrá a Sebastián Viera como su DT para 2027. Aunque fuertes rumores apuntaban a que el entrenador podría quedarse, finalmente el club hace oficial que no será así y que se marcha.

Junior confirma la salida de Sebastián Viera

Mediante un comunicado oficial, Junior confirmó que Sebastián Viera se marcha del club: “Junior F.C. informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a sus aficionados que el vínculo contractual con Sebastián Viera y los integrantes de su cuerpo técnico ha finalizado”, escribió el club.

Pero también hubo un espacio para agradecerle a quien hoy es una leyenda del club: “La institución agradece a Sebastián y a cada uno de los miembros de su equipo de trabajo por la disposición, el compromiso y la dedicación demostrados durante su tiempo al servicio de Junior F.C.“, agregó el club.

Junior anunció la salida de Sebastián Viera. (Foto: JuniorClubSA)

Con esta salida inicia un nuevo ciclo en Junior para la siguiente temporada. El club cierra un 2026 para el olvido, entre los malos resultados y la salida de dos entrenadores. Algo impensado en el primer semestre cuando estaba siendo campeón del apertura.

¿Quién será el nuevo DT de Junior?

Todo apunta a que el nuevo entrenador de Junior para la siguiente temporada sería Jorge Bava, después de que en las últimas horas las negociaciones se habían reactivado y según Diego Rueda ya solo esperaba los boletos para viajar a Barranquilla. El DT ya debutará en 2027, puesto que, al club no le queda ya ningún partido oficial en 2026.

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