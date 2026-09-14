Urgente: La DIMAYOR decide los derechos de televisión y podría venir un cambio histórico

El cambio histórico que podría tener el fútbol colombiano con esta decisión de la DIMAYOR.

Este lunes 14 de septiembre se confirmó que la DIMAYOR avanza el proceso para definir los derechos de televisión para los siguientes años. El fútbol colombiano tendrá una reunión clave con varias grandes empresas muy interesadas.

De acuerdo a la revelación de Pipe Sierra, empresas como Disney+, Paramount+, y Win Sports son las 3 competidoras para quedarse con estos derechos de televisión. El fútbol colombiano podría vivir un cambio gigante en las siguientes semanas.

Según también reveló Pipe Sierra, el próximo 21 de septiembre se realizará una reunión ente todos los conformantes de la DIMAYOR para decidir el futuro de estos derechos. Además, en caso de elegir otra empresa se le comunicará a la actual dueña de derechos para que decida si iguala la oferta.

En el fútbol colombiano también viene creciendo la voz de pedir un aumento en los derechos de transmisión. Sobre todo, aquellos equipos con más convocatoria, puesto que, este ingreso es clave para armar mejores plantillas y competir a nivel internacional

Junior es el actual campeón del fútbol colombiano. (Foto: Junior)

Adicionalmente, en caso de que en la DIMAYOR se elija a otra oferta, se reveló que Win Sports tendrá 60 días para igualar la oferta y no perder los derechos de transmisión.

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La tabla de posiciones de la Liga BetPlay

De momento, así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay en el final del torneo clausura.

En síntesis: