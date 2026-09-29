Tras su polémica salida de Millonarios, Fabián Bustos tiene un nuevo equipo para seguir su carrera. El DT volverá a un lugar donde ya fue campeón.

El ex entrenador de Millonarios, Fabián Bustos, se fue de la peor manera del club y eso hizo que el entrenador se quede sin equipo por estos meses. No obstante, el desempleo no le va durar mucho al ‘Toro’. Ahora revelan el nuevo club que estaría cerca de ficharlo.

De acuerdo a la información de César Luis Merlo, Fabián Bustos está manteniendo negociaciones muy serias con la directiva de Universitario para su su nuevo entrenador en este final de temporada. La ‘U’ y Bustos ya se conocen e hicieron historia hace poco.

Por lo cual, tanto Bustos como Universitario estarían muy a favor de volver a unir sus caminos. El entrenador quedó libre de Millonarios, pero ya cuando estaba dirigiendo al club colombiano se habló de un importante interés de Universitario de llevarlo de vuelta.

Bustos ya fue campeón de Perú con Universitario y está en la historia del club, ahora en el equipo ‘Crema’ quieren volver a contratarlo para regresar a lo más alto en este 2026. Ya en el primer semestre se vieron muy superados por Alianza Lima.

Fabián Bustos tendría nuevo equipo. (Foto: GettyImages)

Cuando Bustos se fue de Millonarios, el equipo ‘Embajador’ estuvo rápido para contratar su reemplazo y finalmente designaron a Alberto Gamero como su sucesor. El entrenador argentino se fue dejando al club pelando en los primeros lugares del campeonato.

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Los números de Fabián Bustos en Millonarios

Como entrenador de Millonarios, Bustos dirigió un total de 32 encuentros entre todas las competencias. Sumó 16 victorias, 9 empates y tan solo 7 derrotas. Su despido se acabó dando por el bajo nivel de juego de su equipo.

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