Al “Bolillo” Gómez lo golearon 6 a 0 dirigiendo a El Salvador y así fue su brutal enojo con sus jugadores

El 'Bolillo' Gómez explotó contra sus jugadores después de un 6 a 0 que recibió El Salvador ante Guatemala.

El ex DT de la Selección Colombia ‘Bolillo’ Gómez asumió como nuevo entrenador de El Salvador con la misión de ayudar al equipo a dar ese salto de calidad que le permita volver a ser protagonista en CONCACAF. Las cosas no han salido como se esperaba, puesto que, ya se llevó una goleada de 6 a 0 contra Guatemala.

El estrepitoso resultado hizo que el ‘Bolillo’ Gómez, habitual a su costumbre, salga en rueda de prensa y deje una serie de contundentes declaraciones contra sus propios jugadores. Además, el entrenador también se refirió a la posibilidad de ser despedido.

“El presidente tiene todo el derecho de tomar decisiones, acaban de despedir al de Costa Rica, pues que me echen a mí también. Es que con esto (6 a 0 en contra) lo tienen que echar a uno“, sentenció el Bolillo.

Además, Gómez también recordó una goleada que se llevó con Ecuador y que esta le costó el puesto cuando recibió 6 goles. “Ya me pasó en Ecuador con un 6 a 1, y lo primero que dije: ‘este es un resultado que saca a los técnicos’. Qué podemos hacer”, sentenció el entrenador.

🎙️ ¿No acaban de echar al de Costa Rica? Pues que me echen a mí también. Si con esto, a uno lo tienen que echar: ‘Bolillo’ Gómez tras la derrota de El Salvador (6-0) ante Guatemala. pic.twitter.com/Rbt9IGNsWO — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 29, 2026

El enojo del ‘Bolillo’ Gómez con sus jugadores

El entrenador también se dio un tiempo para ir directamente con sus jugadores, quizás en su última rueda de prensa. “Es más fácil echar a 1 que a 22“, dijo de forma contundente el entrenador. El Salvador buscará en este nuevo proceso de Eliminatorias clasificar al Mundial 2030.

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Los números del ‘Bolillo’ Gómez en El Salvador

El entrenador colombiano no lleva el mejor presente en El Salvador, ha dirigido ya un total de 18 partidos entre todas las competencias. Ganó 4 encuentros, empató 5 y acabó perdiendo 9 partidos. Su equipo ha marcado 13 goles y ha recibido un total de 27.

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