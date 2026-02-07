Fabián Bustos debutará con Millonarios el próximo domingo ante Deportivo Cali. Sin embargo, el entrenador ya se llevó su primera gran decepción el equipo ‘Embajador’ después de confirmar que uno de sus objetivos como fichaje no llegará al club.

Se había revelado que uno de los principales objetivos de Fabián Bustos en Millonarios era la incorporación de Leonai Souza. El volante brasileño ya no contaba para su equipo Barcelona SC en Ecuador. No obstante, ahora el jugador se marcha a otro equipo.

Leonai Souza se marcharía a Danubio para la siguiente temporada y no llegaría a Millonarios. El equipo colombiano no pudo fichar al volante y ahora Bustos tendrá que reestructurar a su nuevo equipo sin este jugador, aunque aún activo en el mercado.

Bustos vivirá una nueva oportunidad en un grande, aunque su última experiencia no fue la mejor. El último equipo que estuvo dirigiendo de estas características fue Olimpia de Paraguay, con el cual no pudo conseguir los resultados esperados y lo cesaron del cargo.

Bustos debutará con Millonarios. (Foto: @MillosFCoficial)

Leonai Souza era un objetivo de mercado para varios clubes por su importante nivel jugando para Barcelona SC. Sin embargo, el brasileño eligió nuevamente regresar a Uruguay donde tiene un relevante pasado defendiendo los colores de Plaza Colonia.

Las estadísticas de Leonai Souza en Barcelona SC en 2025

En la temporada anterior, Leonai Souza jugó con Barcelona SC un total de 31 partidos entre todas las competencias. No marcó goles. Apenas dio 2 asistencias. Estuvo en cancha cerca de 1.680 minutos, casi no contó para Rescalvo en el final del año.

