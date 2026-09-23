La primera publicación de Cuadrado sobre su estado luego de que un compañero revelara sus molestias físicas

Conoce los detalles de la primera publicación de Juan G. Cuadrado tras las revelaciones sobre su estado físico antes del clásico con Nacional.

La campaña de expectativa fue perfecta con unas fotos justo un día antes del partidazo que se viene con Atlético Nacional. Sin embargo, un compañero de Juan Guillermo Cuadrado reveló las molestias físicas del antioqueño y no tardó en aparecer una primera publicación de ‘El Panita’.

¿Casualidad o causalidad? Según reveló el entrenador Alberto Gamero, Cuadrado cumplió el segundo entrenamiento con todo el plantel el 23 de septiembre y al no estar bien fisicamente y con la alta competitiva, no fue convocado para el partido contra Nacional del jueves 24 de septiembre a las 7:30 P.M.

A la información de Gamero le faltaba quizás la novedad más importante sobre el estado físico de Juan Guillermo Cuadrado. “Esperemos que se ponga a punto lo más pronto posible, ya hemos sumado varias sesiones de entrenamiento. Esperemos que las molestias que pueda estar sintiendo puedan salirse, estar al 100 por ciento como te digo y nada…“, reveló el defensor de Millonarios Jorge Arias sobre ‘El Panita’.

Esto publicó Cuadrado luego de sufrir las primeras molestias físicas con Millos

Cuadrado Bareiro y Mackalister Silva. (Foto: X / @MillosFCoficial)

Luego de que Arias revelara que Cuadrado tiene molestias físicas, la fuente principal para consultar sobre el tema era el mismo Juan Guillermo, quien dos horas antes de la revelación de su compañero confirmó que no tiene nada grave y sigue preparándose para debutar. La batería está casi lista para debutar en la Liga Colombiana II-2026.

Post de Cuadrado. (Foto: IG / @cuadrado)

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Juan Guillermo Cuadrado debutaría en este partido de Millonarios

Tras no ser convocado para enfrentar a Atlético Nacional, todo apunta a que Juan Guillermo Cuadrado debutaría con Millonarios cuando enfrenten al Deportivo Independiente Medellín el martes 29 de septiembre a las 8:05 P.M. en el estadio Atanasio Girardot que está pendiente por la cuarta fecha de la Liga Colombiana II-2026.

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