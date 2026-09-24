La decisión final de Atlético Nacional y James Rodríguez sobre el Clásico vs. Millonarios

James Rodríguez era la gran duda de Atlético Nacional para el Clásico vs. Millonarios y ahora revelan la decisión del volante colombiano.

James Rodríguez fue duda durante los últimos días para el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios, pero el panorama cambió. Después de evaluar su estado de salud y esperar su evolución, el jugador y el club decidieron que el ’10’ esté disponible para el esperado partido.

Los últimos reportes indican que James superó el cuadro gripal que lo afectó durante la semana y volvió a entrenar con normalidad. El mediocampista está en condiciones de jugar y todo apunta a que tendrá participación en el clásico frente al embajador.

Tanto James como Atlético Nacional quieren que el futbolista esté presente en este partido. Los hinchas empezaron a cuestionar que justo esté fuera en uno de los clásicos nacionales.

Ahora la duda está en si James será titular o comenzará nuevamente desde el banco de suplentes. El cuerpo técnico de Lucas González ha llevado de a poco al mediocampista desde su llegada y deberá decidir si está listo para disputar una mayor cantidad de minutos contra los de Alberto Gamero.

En su último partido con Nacional, James disputó 45 minutos ante Llaneros. Desde que dejó Minnesota United, el colombiano ha tenido poca continuidad a nivel de clubes y ahora busca recuperar ritmo competitivo con Atlético Nacional, contra Inter de Bogotá tuvo su debut.

El sueldo de James Rodríguez en Atlético Nacional

James Rodríguez ahora mismo tiene un contrato de 1 año con Nacional y en teoría está firmado hasta mediados de 2027. El 10 también ganaría en el club un salario de 4 millones. Todavía estas cifras no han sido confirmadas por el equipo o por el futbolista.

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🟢⚪ Último entrenamiento verdolaga previo al juego ante Millonarios.

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James Rodríguez – Atlético Nacional. Foto: Getty.

En resumen

Atlético Nacional y James Rodríguez tomaron una decisión definitiva de cara al esperado clásico frente a Millonarios en esta temporada de la Liga BetPlay 2026.

de cara al esperado clásico frente a Millonarios en esta temporada de la Liga BetPlay 2026. La presencia o gestión de minutos del mediocampista zurdo en este trascendental partido dependía del informe médico y la carga física del jugador.

en este trascendental partido dependía del informe médico y la carga física del jugador. La resolución tomada sacude la previa del duelo más atractivo de la jornada, generando un impacto directo en el planteamiento táctico del verdolaga.