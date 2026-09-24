El mejor jugador de la Liga Colombiana y un mensaje a Lorenzo por no convocarlo a la Selección Colombia

¡El goleador habló claro! Yeison Guzmán la rompe con América y le mandó un mensaje a Néstor Lorenzo tras quedar fuera de la Selección Colombia.

No hay ningún duda… El mejor jugador de la Liga Colombiana en la actualidad es Yeison Guzmán. El ’10’ del América de Cali volvio a marcar y ser figura en una nueva victoria y no dudó en enviarle un mensaje a Néstor Lorenzo por no convocarlo a la Selección Colombia para la fecha FIFA de septiembre y octubre.

América cabalga la fase regular de la Liga Colombiana II-2026 y tras la victoria 1-0 a Águilas Doradas por la fecha 12 se consolidó como líder absoluto con 24 puntos y una diferencia de gol de +16. Guzmán llegó a ocho goles en el torneo y es el goleador de la liga pese a ser volante ’10’ y no delantero.

Néstor Lorenzo empezó la renovación en la Selección Colombia y entre los 26 jugadores que convocó para los partidos amistosos contra México, Paraguay y Perú, los volantes creativos que convocó fueron: Juan Manuel Rengifo, Daniel Arcila, Jhon Arias y Yáser Asprilla. ¿Había espacio para Yeison Guzmán.

El mensaje de Guzmán a Lorenzo por no convocarlo a la Selección Colombia

Lorenzo y Guzmán. (Foto: Getty y X)

Lejos de tirar mala energía por no ser convocado, Guzmán le envió un contundente mensaje a Néstor Lorenzo sobre las ganas que tiene de hacer parte de la Selección Colombia: “Uno trabaja para eso, esperemos que en algún momento se dé la oportunidad y estaría feliz de poder estar en la selección”.

Los tres partidos de la Selección Colombia en los que no estará Yeison Guzmán

A pesar de ser el mejor jugador de la Liga Colombiana, Yeison Guzmán no estará en los partidos amistosos de la Selección Colombia contra México (sábado 26 de septiembre 8:00 P.M), Paraguay (viernes 2 de octubre 7:00 P.M) y Perú (martes 6 de octubre 6:45 P.M).

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