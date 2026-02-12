Fabián Bustos ya pudo celebrar su primera victoria como DT de Millonarios, después de que el club ‘Embajador’ acabara derrotando a Aguilas Doradas con un gol de Falcao. No obstante, pese a esta gran alegría el entrenador también se acabó llevando otra decepción.

Bustos había pedido el fichaje de Andy Polo para su equipo en esta temporada, sin embargo, el jugador no llegará. El club ya tiene lleno el cupo de extranjeros y no hará ningún movimiento para tener un nuevo jugador, por el mismo tiempo que tienes los foráneos del plantel.

Actualmente en Millonarios están ocupando un cupo de extranjero: Rodrigo Ureña, Guillermo de Amores, Rodrigo Contreras y Edgar Elizalde. El club no puede fichar a otro jugador y estos 4 nombres todavía tienen contrato y no hay indicios de salidas.

Esto más una suma importante impiden que Andy Polo sea nuevo jugador de Millonarios para esta temporada y acabe regresando a Colombia. El jugador se mantendrá en Universitario donde llegó a ser campeón con Fabián Bustos como su nuevo DT.

Bustos llegó a Millonarios para esta temporada. (Foto: GettyImages)

Bustos también había estado muy interesado en el fichaje de Leonai Souza para esta nueva temporada, pero el fichaje no llegó. Ahora mismo, Millonarios parece que no hará ningún movimiento de mercado y la plantilla se quedará tal y como ya fue armada.

Publicidad

Publicidad

Los números de Andy Polo con Fabián Bustos como DT

ver también “Vino con dificultades…”: El DT del Zenit sorprende con revelación de Jhon Durán

Bustos dirigió a Andy Polo en Universitario en 49 partidos entre todas las competencias. Fueron campeones en el centenario del club. El peruano marcó 4 goles y dio 15 asistencias. Sumó más de 4.000 minutos con el ‘Toro’ siendo uno de los más regulares para el DT.

Encuesta¿Hace mal la directiva en no fichar lo que el DT quiere? ¿Hace mal la directiva en no fichar lo que el DT quiere? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Fabián Bustos consiguió su primera victoria en Millonarios tras derrotar a Águilas Doradas con gol de Falcao.

consiguió su primera victoria en tras derrotar a Águilas Doradas con gol de Falcao. El fichaje de Andy Polo se canceló debido a que el club completó su cupo de extranjeros .

se canceló debido a que el club completó su . Bajo el mando de Bustos, Andy Polo registró 4 goles y 15 asistencias en 49 partidos.

Publicidad