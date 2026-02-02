Mientras Wilmar Barrios gana 2 millones en Zenit, esta sería la fortuna que ganaría Jhon Durán

Jhon Durán está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Zenit de Rusia para esta nueva temporada. El colombiano sonó para Juventus, Napoli y Lille, sin embargo, no es ese su destino, sino que todo está encaminado para que llegue a jugar en San Petersburgo.

De acuerdo a la información del Chiringuito Tv, Jhon Durán ya estaría viajando a Rusia para firmar con su nuevo equipo. El colombiano no sería comprado por el Zenit, pese a que Al Nassr quería venderlo; diferentes informes ponen a Zenit cubriendo parte del sueldo y con una opción de compra de 35 millones.

Según la información de Fichajes, Wílmar Barrios es el mejor pagado de Zenit con un salario de 2.17 millones por año. No obstante, Jhon Durán llegaría a ganar una cifra mucho mayor si se sigue la lógica de su préstamo en Fenerbahce. En Turquía ganaba 12.8 millones por temporada y el resto lo cubría el equipo árabe.

El sueldo original por año de Jhon Durán en Arabia con el Al Nassr es de 22 millones por temporada. Por lo cual, Jhon Jader ganaría en Rusia una cifra cercana a lo que ya estaba facturando en Turquía, cerca a los 10 millones, y sería el mejor pagado de su nuevo equipo. Se especula que su salario estaría entre los 8.8 millones y 9 millones

El colombiano no deja de ser criticado por los hinchas de la Selección Colombia, puesto que, si se termina concretando su decisión de llegar a Zenit, el futbolista se termina alejando aún más del radar de la Selección Colombia. Cuando en 2023 era, para muchos, el goleador del futuro de la Selección.

Los números de Jhon Durán en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Fenerbahce, Jhon Durán ha jugado un total de 21 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 3 asistencias. Estuvo en cancha cerca de 1.130 minutos, siendo de lo más regular, pero no marcando tanto como en su mejor momento en Aston Villa.

Fenerbahce no convocó a Jhon Durán

En medio de todos los rumores de este futuro, Jhon Durán no fue convocado con Fenerbahce para jugar su partido. El colombiano ya se estaría despidiendo y no con las mejores sensaciones.

