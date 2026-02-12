La apuntó a Dimayor: La primera denuncia pública de Falcao porque están perjudicando a Millonarios

Y un día, Radamel Falcao García volvió a hablar con la prensa siendo jugador de Millonarios luego de aquellas polémicas declaraciones que le dieron una sanción. Ahora, tampoco aflojo e hizo una denuncia pública porque, según él, los están perjudicando en la Liga Colombiana I-2026.

Luego de tres derrotas consecutivas, Millonarios decidió despedir al entrenador Hernán Torres, y empezó una carrera contrareloj para encontrar nuevo técnico. El DT argentino Fabián Bustos fue el elegido, pero el poco tiempo de trabajo ha sido un gran obstaculo. y Radamel Falcao lo dejó claro.

Con tan solo tres días de trabajo, Bustos enfrentó el primer desafío con el partido Deportivo Cali vs. Millonarios. Sacó un empate. Dos días más de entrenamientos y llegó la primera victoria 1-0 ante Águilas Doradas con gol de Falcao. Sin embargo, ‘El Tigre’ no estaba tan contento e hizo una denuncia pública.

Falcao denunció que están perjudicando a Millonarios en la Liga Colombiana I-2026

“No hemos tenido tiempo porque hemos jugado cada tres días. Quizás somos el único equipo que no haya tenido tantos días de recuperación como los demás, y ahora nos toca volver a jugar el sábado (vs. Llaneros a las 4:30 P.M). Mañana (12 de febrero) recuperar, el viernes será lo mismo y más que todo hemos trabajado en el pizarrón lo que él quiere, pero no hemos tenido el tiempo suficiente para poder entrenar todo lo que él quiere realizar”, denunció Radamel Falcao García cuando le preguntaron cómo ha sido adaptarse a la idea de juego de Fabián Bustos.

Este sería el salario de Radamel Falcao en Millonarios

Luego de un semestre sin jugar en el fútbol de Colombia, Falcao decidió regresar a Millonarios y se estima que tendría el mismo salario que ganaba en su primera etapa con el equipo albiazul. ¿De cuánto estamos hablando? Según la emisora ‘Blu Radio’, casi un millón de dólares sería el sueldo de ‘El Tigre’ por los seis meses que firmo con ‘Millos’.

