Mientras Jhon Durán ganará 10 millones de euros en Zenit, el salario de James Rodríguez en Minnesota United

La comparación salarial no pasó desapercibida: Jhon Durán firmó por cifras millonarias en Zenit y esto es lo que gana James en Minnesota United.

Por Julio Montenegro

Los jugadores colombianos se siguen moviendo en el mercado. Todo está más que listo para que Jhon Jáder Durán y James Rodríguez lleguen a sus nuevos equipos, así que no hubo un mejor momento para comparar los salarios que van a ganar en el Zenit, de Rusia, y en Minnesota United FC, de Estados Unidos, respectivamente.

Jhon Durán al Zenit de San Petersburgo, ¡allá vamos! Los documentos ya están completados entre los clubes. El Fenerbahçe cancela su cesión del Al Nassr; Durán se traslada de Al Nassr al Zenit. El Lille nunca estuvo entre las opciones, y Durán se incorporará cedido directamente, sin cláusula de compra”, publicó el periodista Fabrizio Romano para confirmar el sexto equipo en el que jugará el delantero colombiano de 22 años.

A la espera del anuncio oficial de Minnesota United FC sobre la contratación de James Rodríguez, el periodista Tom Bogert, del portal ‘The Athletic’, reveló que el ’10’ colombiano no llegará como ‘Jugador Franquicia’ y esto quiere decir que, para cubrir su salario millonario, el equipo norteamericano deberá utilizar fondos de asignación que le da la MLS.

Comparación de salarios entre Jhon Durán y James Rodríguez en sus nuevos equipos

¡Durán y James tendrán nuevos equipos en 2026. (Foto: X / @FabrizioRomano y @ESPNFC)

Según el portal ‘TransferFeed’, Jhon Durán tendrá un salario anual de 10 millones de euros de los cuales Al-Nassr paga 6 millones y Zenit los 4 millones restantes. ¿Ganará más que James? La respuesta es sí, ya que el ’10’ de la Selección Colombia tendrá un salario de 4.2 millones de euros de acuerdo a lo que le dijeron varias fuentes de la negociación al diario ‘Marca’.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Mientras se da por sentado que James Rodríguez será convocado, hay grandes dudas sobre la presencia de Jhon Durán en la próxima fecha FIFA. La Selección Colombia jugará partidos amistosos contra Croacia el jueves 26 de marzo a las 6:30 P.M. y ante Francia el domingo 29 del mismo mes a las 2:00 P.M.

En resumen

  • Jhon Durán ganará 10 millones de euros anuales, superando ampliamente el sueldo de James.
  • James Rodríguez percibirá 4.2 millones de euros, menos de la mitad que el delantero.
  • El salario de Jhon Durán es 5.8 millones de euros superior al contrato de James.
Julio Montenegro
