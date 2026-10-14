Bombazo: Seleccionado ecuatoriano recibió la oferta del FC Barcelona y Chelsea

Uno de los jugadores de la Selección de Ecuador recibió una oferta del Chelsea y del FC Barcelona hasta el último día del mercado.

FC Barcelona y Chelsea ofertaron hasta el final por un jugador de la Selección de Ecuador durante el último mercado de transferencias. Ambos gigantes europeos lo buscaron hasta el último día, pero finalmente otro equipo logró quedarse con el futbolista.

Se trata de Juan Riquelme Angulo, quien recibió propuestas de Barcelona y Chelsea cuando todavía jugaba en Independiente del Valle. Según reveló el periodista Andrés Ponce, de Radio Diblu, los dos clubes intentaron incorporar al joven atacante ecuatoriano antes de que se concretara su llegada a Inglaterra.

El Sunderland terminó ganando la disputa por una razón deportiva, su intención era incorporar a Angulo directamente al primer equipo. En cambio, Barcelona y Chelsea contemplaban cederlo a otro club europeo para que sumara experiencia, la diferencia que habría sido determinante en la decisión del jugador.

En el aspecto económico, las tres instituciones habrían presentado ofertas similares, de entre 6 y 7 millones de dólares, la cantidad que solicitaba Independiente del Valle por su transferencia.

Angulo ya tuvo la oportunidad de debutar en la Premier League con Sunderland y también con la Selección de Ecuador. Se perfila como uno de los candidatos a integrar nuevamente la convocatoria de Marcelo Gallardo para la doble fecha FIFA de noviembre junto a Jordy Caicedo y Kevin Rodríguez.

Riquelme Angulo quiere jugar en el Real Madrid

El joven delantero se declaró admirador de Cristiano Ronaldo y reveló que su gran sueño es llegar al Madrid. “Yo de pequeño admiraba a Cristiano Ronaldo. Jugaría en cualquier equipo de Europa, pero claro, por admirar a Cristiano y usarlo más en el Play, me encantaría jugar en el Real Madrid algún día”, comentó el Angulo en StudioFutbol.

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Juan Riquelme Angulo – Selección de Ecuador. Foto; Getty.

En resumen