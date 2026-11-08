Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro luego del empate entre Barcelona y Liga de Quito

Independiente del Valle terminó de coronarse campeón de la LigaPro y Macará clasificó de forma directa a la fase de grupos de Copa Libertadores. Aún así hay varios cupos del primer y último hexagonal por definirse.
Liga de Quito y Barcelona SC empataron en Guayaquil y siguen alejándose del tercer puesto, mientras que U. Católica está afianzado en el tercer puesto, pero solo por gol diferencia.
Aucas perdió algo de terreno tras caer goleado ante los ‘Rayados’, mientras la igualdad entre Macará y Católica no fue aprovechada por los ‘albos’ en el Monumental.
Esta jornada sirvió para que Libertad y Guayaquil City FC también sellen su clasificación a la Copa Sudamericana. En la parte baja, Manta y Técnico Universitario siguen entre los descendidos por ahora.
Los clasificados a Copa Libertadores por LigaPro
Independiente del Valle y Macará son los clasificados a la Copa Libertadores de forma directa, mientras que U. Católica estará en fase previas por ser finalista de Copa Ecuador.
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En resumen
- Pacto estéril en Guayaquil: Barcelona SC y Liga de Quito cerraron la jornada dominical de la LigaPro con una igualdad que no le sirvió a ninguno de los dos; ambos grandes resignaron terreno en el primer hexagonal y se alejaron del tercer puesto, el cual sigue bajo control de Universidad Católica gracias a la diferencia de gol.
- Reparto de boletos a copas internacionales: Tras coronarse oficialmente a Independiente del Valle como bicampeón del fútbol ecuatoriano, la fecha sentenció el acceso directo e histórico de Macará a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, mientras que Libertad y Guayaquil City FC sellaron su clasificación a la Copa Sudamericana.
- Panorama de Libertadores y zona baja: La Universidad Católica tiene asegurada su presencia en fases previas de Libertadores por su condición de finalista de la Copa Ecuador, mientras que en la lucha por no descender en el último hexagonal, Manta FC y Técnico Universitario continúan anclados en la zona roja.