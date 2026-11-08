Así quedó la tabla de posiciones de LigaPro luego del empate entre Barcelona y Liga de Quito

Liga de Quito y Barcelona SC cerraron la fecha de LigaPro del domingo, en una jornada en la que Independiente se coronó bicampeón.

Independiente del Valle terminó de coronarse campeón de la LigaPro y Macará clasificó de forma directa a la fase de grupos de Copa Libertadores. Aún así hay varios cupos del primer y último hexagonal por definirse.

Liga de Quito y Barcelona SC empataron en Guayaquil y siguen alejándose del tercer puesto, mientras que U. Católica está afianzado en el tercer puesto, pero solo por gol diferencia.

Aucas perdió algo de terreno tras caer goleado ante los ‘Rayados’, mientras la igualdad entre Macará y Católica no fue aprovechada por los ‘albos’ en el Monumental.

Esta jornada sirvió para que Libertad y Guayaquil City FC también sellen su clasificación a la Copa Sudamericana. En la parte baja, Manta y Técnico Universitario siguen entre los descendidos por ahora.

Los clasificados a Copa Libertadores por LigaPro

Independiente del Valle y Macará son los clasificados a la Copa Libertadores de forma directa, mientras que U. Católica estará en fase previas por ser finalista de Copa Ecuador.

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En resumen