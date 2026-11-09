Independiente del Valle fue campeón de Ecuador y después buscó el fichaje de una estrella de la LigaPro

Independiente del Valle se coronó campeón de la LigaPro, por segundo año consecutivo, tras dominar el campeonato desde la fecha 1 hasta el hexagonal final. El equipo rayado ya piensa en 2027 y se metió al mercado por un jugador que todos los grandes quieren.

Según reveló Johanna Calderón, Independiente del Valle estuvo preguntando por el fichaje de Agustín Campana. El delantero es uno de los mejores jugadores del campeonato ecuatoriano y figura total, que varios grandes lo están buscando como fichaje.

Sin embargo, aunque el campeón que es IDV estuvo preguntando por él, Macará tiene todas las preferencias para quedarse con su fichaje y lo más probable es que el ‘Ídolo’ de Ambato cierre su contrato en los próximos días y lo amarre para la temporada 2027.

Agustín Campana ya entró en planes de Liga de Quito, de Barcelona SC y ahora IDV también está en la negociación. El futbolista se ganó toda la atención de los grandes de LigaPro en tan solo 6 meses, puesto que, Macará lo trajo para reemplazar a Federico Paz que estaba lesionado.

Agustín Campana es una gran figura de la LigaPro. (Foto: Imago)

Por otro lado, no se descarta que Macará sí termine vendiendo a Agustín Campana. El delantero argentino podría firmar su contrato con el club, y así el club se garantiza recibir réditos económicos por su venta. Si se va ahora, el equipo no ganaría ni un centavo.

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Los números de Agustín Campana con Macará

En este semestre con Macará, Agustín Campana jugó un total de 23 partidos entre todas las competencias. Marcó 12 goles y dio 3 asistencias. Es uno de los jugadores fundamentales para que el club consiguiera un histórico subcampeonato.

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