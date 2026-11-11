Fue campeón con Independiente del Valle y sería nuevo refuerzo de Emelec

Emelec tendrá una importante renovación de su plantilla, con al menos diez jugadores que saldrían del club. Ante este escenario, el Bombillo ya busca refuerzos y uno de los apuntados es un campeón con Independiente del Valle. El joven arquero Christian Loor será nuevo jugador de Emelec, regresando a Ecuador después de dos temporadas en […]

Emelec tendrá una importante renovación de su plantilla, con al menos diez jugadores que saldrían del club. Ante este escenario, el Bombillo ya busca refuerzos y uno de los apuntados es un campeón con Independiente del Valle.

El joven arquero Christian Loor será nuevo jugador de Emelec, regresando a Ecuador después de dos temporadas en Botafogo de Brasil. El guardameta tuvo su debut profesional en Independiente del Valle, pero meses después salió del conjunto negriazul.

Emelec buscará reforzar su arco como una de sus prioridades, no solamente por la salida de Pedro Ortiz, quien era el titular, sino también por la partida de Eduardo Bores, uno de los porteros alternantes durante la temporada.

En Independiente del Valle, Christian Loor fue campeón de la Recopa Sudamericana 2023 frente a Flamengo. Además, consiguió los subcampeonatos de la LigaPro y la Copa Ecuador durante su etapa con los ‘Rayados’.

Con la división Sub-20 de Botafogo, Christian Loor registra cuatro partidos como titular en 2026. Sin embargo, durante las dos temporadas que permaneció en Brasil, el arquero no consiguió debutar con el primer equipo del ‘Carioca’.

Los 15 jugadores que terminan contrato con Emelec y que se podrían ir

A finales de 2026, estos son los 15 jugadores que terminan contrato con Emelec para la siguiente temporada:

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Gonzalo Nápoli

Luca Klimowicz

Sergio Quintero

Estalin Segura

Eduardo Bores

Ignacio Guerrico

Ariel Mina

Víctor Griffith

Mario Valero

Pedro Ortiz

Jeampaul Herrera

Jaime Ayoví

Andrés Viteri

Ezequiel Castañeda

Francisco Pizzini

En resumen

Renovación total bajo los tres palos: En medio de una profunda reestructuración institucional que provocará la salida de al menos diez futbolistas del plantel profesional, Emelec cerró la incorporación del joven arquero ecuatoriano Christian Loor para la temporada 2027, cubriendo las inminentes bajas de Pedro Ortiz y del alternante Eduardo Bores.

En medio de una profunda reestructuración institucional que provocará la salida de al menos diez futbolistas del plantel profesional, Emelec cerró la incorporación del joven arquero ecuatoriano Christian Loor para la temporada 2027, cubriendo las inminentes bajas de Pedro Ortiz y del alternante Eduardo Bores. Retorno desde el fútbol brasileño: El guardameta de 20 años regresa al balompié ecuatoriano tras dos temporadas formativas en el Botafogo de Brasil, club donde sumó minutos como titular en la división Sub-20 (cuatro partidos en 2026), pero donde no llegó a concretar su debut oficial en el primer equipo del ‘Fogão’.

El guardameta de 20 años regresa al balompié ecuatoriano tras dos temporadas formativas en el Botafogo de Brasil, club donde sumó minutos como titular en la división Sub-20 (cuatro partidos en 2026), pero donde no llegó a concretar su debut oficial en el primer equipo del ‘Fogão’. Palmarés de jerarquía en Sangolquí: Pese a su corta edad, Loor ya conoce el sabor del éxito internacional; en su paso por Independiente del Valle formó parte del plantel que se coronó campeón de la Recopa Sudamericana 2023 frente a Flamengo en el mítico Maracaná, además de acumular dos subcampeonatos en la LigaPro y en la Copa Ecuador.