Los jugadores que podrían irse de Independiente del Valle tras el bicampeonato

Independiente del Valle podría tener una ola de salidas para la temporada 2027 tras el bicampeonato de LigaPro.

Independiente del Valle consiguió oficialmente el bicampeonato de LigaPro y ahora ya puede pensar en el plantel del 2027. Algunos jugadores podrían salir por fin de contrato.

Entre los nombres que aparecen en esta lista está Daykol Romero, lateral derecho de 25 años, junto con Aron Rodríguez, extremo izquierdo de 27 años, ambos figuras desde su etapa en Universidad Católica. También figura Jhegson Méndez, mediocampista de 29 años que no sería renovado y tiene opciones en LigaPro.

Otro de los jugadores que finaliza su vínculo es Youri Ochoa, volante de 21 años que representa una alternativa de proyección a futuro. A él se suman Andy Velasco, defensor central de 27 años, y Steven Góngora, extremo izquierdo de 23 años. Los tres podrían no ser renovados por el conjunto negriazul.

El séptimo futbolista es Juan Cazares, mediocampista ofensivo de 34 años que aparece en el listado con contrato hasta finales de diciembre. Su experiencia y trayectoria no pudieron ser plasmadas en el campo tras sufrir una grave lesión que condicionó su temporada.

La única decisión confirmada por Independiente del Valle es la renovación de Mateo Carabajal. Sin embargo, tras conseguir el bicampeonato, el club comenzará a estructurar su plantel para 2027, con decisiones pendientes sobre renovaciones, salidas y posibles incorporaciones.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.

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Daykol Romero también sería renovado por IDV. Foto: Gwrrt.

En resumen