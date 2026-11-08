Los jugadores que podrían irse de Independiente del Valle tras el bicampeonato

Independiente del Valle consiguió oficialmente el bicampeonato de LigaPro y ahora ya puede pensar en el plantel del 2027. Algunos jugadores podrían salir por fin de contrato.
Entre los nombres que aparecen en esta lista está Daykol Romero, lateral derecho de 25 años, junto con Aron Rodríguez, extremo izquierdo de 27 años, ambos figuras desde su etapa en Universidad Católica. También figura Jhegson Méndez, mediocampista de 29 años que no sería renovado y tiene opciones en LigaPro.
Otro de los jugadores que finaliza su vínculo es Youri Ochoa, volante de 21 años que representa una alternativa de proyección a futuro. A él se suman Andy Velasco, defensor central de 27 años, y Steven Góngora, extremo izquierdo de 23 años. Los tres podrían no ser renovados por el conjunto negriazul.
El séptimo futbolista es Juan Cazares, mediocampista ofensivo de 34 años que aparece en el listado con contrato hasta finales de diciembre. Su experiencia y trayectoria no pudieron ser plasmadas en el campo tras sufrir una grave lesión que condicionó su temporada.
La única decisión confirmada por Independiente del Valle es la renovación de Mateo Carabajal. Sin embargo, tras conseguir el bicampeonato, el club comenzará a estructurar su plantel para 2027, con decisiones pendientes sobre renovaciones, salidas y posibles incorporaciones.
Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026
Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.
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Daykol Romero también sería renovado por IDV. Foto: Gwrrt.
En resumen
- Depuración tras la vuelta olímpica: Apenas horas después de coronarse bicampeón del fútbol ecuatoriano, Independiente del Valle inició la reestructuración de su plantel para 2027, donde al menos siete futbolistas finalizan contrato a finales de diciembre y tienen altas probabilidades de abandonar la institución.
- Nombres pesados en la rampa de salida: La lista de posibles bajas incluye a figuras consagradas como el mediocampista de la Selección Jhegson Méndez (quien no sería renovado y cuenta con sondeos de otros clubes de LigaPro), Aron Rodríguez y el experimentado Juan Cazares, cuya continuidad se complicó tras una severa lesión que frenó su temporada.
- Fin de ciclo para canteranos y refuerzos: A ellos se suman Daykol Romero, Andy Velasco, Steven Góngora y el juvenil Youri Ochoa; en contraste con estas siete posibles salidas, la única decisión institucional ratificada hasta ahora por la dirigencia ‘Rayada’ es la renovación del zaguero argentino Mateo Carabajal.