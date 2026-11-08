Los otros jugadores que seguirá Marcelo Gallardo para la Selección de Ecuador en noviembre

La convocatoria de la Selección de Ecuador para la fecha FIFA de noviembre ya se hizo oficial y, además de las críticas, trascendió que existe un segundo grupo de futbolistas que Marcelo Gallardo observará durante los próximos días.
La Tri, a través de sus redes oficiales, dio a conocer la lista de convocados de la Selección sub-20, que se prepara para el Sudamericano. Sin embargo, se conoció que tanto esta categoría como el equipo absoluto entrenarán en la Casa de la Selección.
Según reportes de medios ecuatorianos, Marcelo Gallardo estará presente en los entrenamientos de la sub-20 para realizar un seguimiento a sus jugadores, pensando en una posible inclusión en la selección mayor.
De esta manera, futbolistas que eran pedidos para la convocatoria absoluta, como Fricio Caicedo, Josué Caicedo y Ederson Castillo, estarán bajo la observación de Gallardo, aunque no formen parte de los amistosos de Ecuador contra Bolivia y Costa Rica.
La Selección de Ecuador ya presentó sus convocados, pero la lista generó distintas reacciones por los llamados, regresos y ausencias. Ahora, Marcelo Gallardo tendrá sus primeros amistosos en el país con una lista elegida por él.
¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?
En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.
Jugadores sub 20 que verá Marcelo Gallardo para la Selección de Ecuador. Foto: Getty
En resumen
- Monitoreo directo en la Casa de la Selección: Tras oficializar la lista de la Selección absoluta para medirse ante Bolivia y Costa Rica, se conoció que Marcelo Gallardo tendrá bajo la lupa a un segundo grupo de futbolistas durante la fecha FIFA de noviembre, aprovechando que la Selección Sub-20 entrenará en el mismo predio de cara al Sudamericano.
- Seguimiento a las joyas pedidas por la afición: El estratega argentino presenciará activamente las prácticas de la categoría juvenil para evaluar alternativas de recambio generacional; allí observará de cerca a talentos que los hinchas exigían para la nómina mayor, como Fricio Caicedo, Josué Caicedo y Ederson Castillo.
- Puerta abierta para el futuro cercano: Aunque no disputarán minutos en los amistosos programados en Quito y Guayaquil, este período de convivencia deportiva servirá para que el cuerpo técnico de Gallardo defina qué juveniles tienen el roce necesario para dar el salto definitivo a la Tri mayor en las Eliminatorias de 2027.