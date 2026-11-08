Los otros jugadores que seguirá Marcelo Gallardo para la Selección de Ecuador en noviembre

La Selección de Ecuador podría tener novedades en sus jugadores por Marcelo Gallardo en esta doble fecha FIFA de noviembre.

La convocatoria de la Selección de Ecuador para la fecha FIFA de noviembre ya se hizo oficial y, además de las críticas, trascendió que existe un segundo grupo de futbolistas que Marcelo Gallardo observará durante los próximos días.

La Tri, a través de sus redes oficiales, dio a conocer la lista de convocados de la Selección sub-20, que se prepara para el Sudamericano. Sin embargo, se conoció que tanto esta categoría como el equipo absoluto entrenarán en la Casa de la Selección.

Según reportes de medios ecuatorianos, Marcelo Gallardo estará presente en los entrenamientos de la sub-20 para realizar un seguimiento a sus jugadores, pensando en una posible inclusión en la selección mayor.

De esta manera, futbolistas que eran pedidos para la convocatoria absoluta, como Fricio Caicedo, Josué Caicedo y Ederson Castillo, estarán bajo la observación de Gallardo, aunque no formen parte de los amistosos de Ecuador contra Bolivia y Costa Rica.

La Selección de Ecuador ya presentó sus convocados, pero la lista generó distintas reacciones por los llamados, regresos y ausencias. Ahora, Marcelo Gallardo tendrá sus primeros amistosos en el país con una lista elegida por él.

¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?

En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.

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Jugadores sub 20 que verá Marcelo Gallardo para la Selección de Ecuador. Foto: Getty

En resumen