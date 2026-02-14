El gran fichaje de Barcelona SC para competir en esta temporada es Darío Benedetto. El argentino que fue pedido por César Farías está lejos de su mejor nivel y ahora las alarmas se encendieron con el goleador. Todo tras el partido de la Noche Amarilla ante Aucas.

Se viralizó en redes sociales un video de Darío Benedetto con dificultades para caminar en el partido ante Aucas. El goleador se mostró con una dolencia que no le dejaba ni apoyar el pie, desde Barcelona SC no han revelado si hay una lesión grave o fue una molestia.

Sin embargo, las sensaciones son sumamente negativas para los amarillos que entre semana tendrán que jugar en la Copa Libertadores ante Argentinos. Por lo cual, si el ‘Pipa’ está lesionado no llegará al encuentro como titular, dando un dolor de “cabeza” a César Farías.

Si Benedetto no se recupera, su reemplazo ideal sería el ‘Toto’ Núñez, que ya pudo marcar su primer gol con Barcelona SC ante Aucas en el Atahualpa. El uruguayo viene también siendo muy recriminado por la hinchada por los diferentes fallos que tuvo.

Benedetto llegó como pedido exclusivo de César Farías, y aunque viene teniendo oportunidades, el delantero sigue lejos de encontrarse con el gol. Su último tanto oficial fue en 2024 y con la camiseta de Barcelona SC no ha marcado un gol ni en los amistosos.

El contrato de Benedetto en Barcelona SC

Darío Benedetto tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El argentino llegó “libre” al ‘Ídolo’ y haciendo un importante sacrificio en su salario para firmar con el equipo ecuatoriano. Es la primera experiencia del goleador en Ecuador.

¿Cuándo juega Barcelona SC contra Argentinos Juniors en Copa Libertadores?

Barcelona SC estará jugando contra Argentinos Juniors el próximo miércoles, 18 de febrero de 2026. El partido se disputará en Guayaquil desde las 19H30. Los aficionados también podrán seguir el encuentro por los canales de ESPN y también los planes de Disney+.

