Federico Valverde terminó con su peor racha en LaLiga en Real Madrid

Real Madrid busca su octavo triunfo seguido en LaLiga. Una racha que tiene el final de la era Xabi Alonso y el inicio de una que con Álvaro Arbeloa al frente tiene el torneo nacional como gran objetivo a corto plazo. Los del ex Castilla se miden con Real Sociedad en una jornada donde se pretende meter presión al Barcelona. Fede Valverde, vital para esto con un gol que supone cortar su peor racha en el torneo local.

Todo pasa por entender como el uruguayo, al marcar el 3-1, terminó con su sequía en esta edición de LaLiga. Nunca había llegad Valverde a la jornada 24 sin tantos en el torneo. Para que nos hagamos una idea, su peor racha databa de la 2019/2020, cuando tuvo que esperar hasta la fecha 12. En las últimas campañas, nunca había tenido que esperar más que la jornada 5. Premio a una noche donde con Vinicius y Trent, fue de lo mejor de un Madrid que mete presión al Barcelona con su triunfo.

“Sabemos el ritmo que lleva la Real Sociedad y lo bien que lo está haciendo con el nuevo entrenador, que está invicto tras jugar contra Barcelona y Atlético. Le conocemos y sabemos la dificultad que tiene el partido de mañana. Nos tocará dar nuestro mejor nivel si queremos sacar los tres puntos”, fueron las palabras de Arbeloa en la previa de un choque donde la punta estaba en juego. Los culés juegan el lunes contra Girona como visitante.

La convocatoria de Real Madrid tenía como gran protagonista a Kylian Mbappé. El galo se metió tras superar diferentes molestias y para dejar solo a Militao, Bellingham y Rodrygo como bajas para la jornada de esta noche en el Bernabéu. Real Sociedad llegaba al duelo tras vencer al Athletic Club de Bilbao como visitante en San Mamés por la ida de semifinales de la Copa del Rey.

Courtois, Lunin y Sergio Mestre fueron los porteros convocados. Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy y Huijsen son los defensas de una convocatoria con centrocampistas como Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Cestero y Palacios dentro. ¿Delanteros? Vinicius Jr., Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono. A mediados de semana se viene visitar a Benfica en la Champions y antes de tener que viajar a Pamplona para medir fuerzas con Osasuna por LaLiga.

