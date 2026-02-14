Miller Bolaños fue contratado por la directiva anterior de Emelec en un movimiento sorpresivo para la LigaPro y con acuerdo que contemplaba el pago de la deuda que tiene el club con el jugador. Sin embargo, se cambió la directiva y también el futuro del jugador.

Diferentes informaciones que trascienden en Ecuador revelan que Miller Bolaños no seguirá en Emelec para la temporada 2026. El jugador ecuatoriano no habría alcanzado un acuerdo con el actual directorio y por eso incluso ha borrado de su cuenta de Instagram todo lo relacionado a su regreso. También se da por una decisión de su representante.

Desde la directiva de José David Giménez y Christian Noboa se había revelado que estaban conversando con el jugador para que firme un nuevo contrato, ya que con la anterior directiva se había quedado con un acuerdo prácticamente “impagable” para el club.

Todo parece indicar que no se llegó a un acuerdo entre todas las partes y el jugador saldría del plantel en las siguientes horas. Desde el club se haría un comunicado oficial, donde seguramente se explique que es lo que ha pasado y por qué no se quedaría.

Jorge Guzmán hizo el fichaje de Miller Bolaños a Emelec. (Foto:

No todo es buenas noticias para un Emelec que venía haciendo varios fichajes importantes. La salida de Miller Bolaños supondría una nueva “ruptura” entre ambas partes, tras la polémica salida de la leyenda en 2023 tras varios actos de indisciplina.

Publicidad

Publicidad

El sueldo que Miller Bolaños iba a cobrar en Emelec

ver también Piden a Sebastián Beccacece convocar a este delantero para la Selección de Ecuador

Miller Bolaños iba a cobrar en el ‘Bombillo’ un salario cercano a los 20 mil dólares, de acuerdo a diferentes especulaciones. De ahí que, el nuevo directorio le propuso otro contrato con el cual si se podía quedar. El ‘Killer’ también tiene demandado al club por una importante deuda.

¿Qué equipo de LigaPro buscaría a Miller Bolaños?

Si se termina confirmando la salida de Miller Bolaños de Emelec, un equipo que rápidamente le abriría las puertas para ficharlo nuevamente es Guayaquil City. El equipo de la ciudad lo tuvo en sus filas los últimos 2 años y lograron el ascenso a primera con él.

Encuesta¿Quién pierde más si se concreta la salida? ¿Quién pierde más si se concreta la salida? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: