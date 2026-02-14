Toda Colombia conmocionada: El equipo que va por Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo está listo para dirigir su primera Copa del Mundo con Colombia en este 2026. Sin embargo, el futuro para el entrenador argentino es mucho más que positivo y relacionado con varios clubes. Ahora uno de los más grandes de Sudamérica está interesado en él.

Roberto Leto reveló en DSporst que Boca Juniors está muy interesado en Néstor Lorenzo, todo por un gusto Juan Román Riquelme por el entrenador. Ahora mismo ese fichaje es imposible porque el técnico solo tiene como objetivo dirigir en el Mundial de 2026.

“El técnico que le encanta a Riquelme para que dirija a Boca en algún momento y si es posible, después del Mundial, es un técnico argentino, que va a jugar el Mundial. Es un técnico argentino que jugó en Boca. Néstor Lorenzo es el técnico que le encanta”, comentó Leto.

Lorenzo no deja de sumar interesados, pero todo para él se tiene que definir después del Mundial. Asimismo, no se descarta que tras la cita mundialista la Selección Colombia busque un nuevo contrato con él, aunque depende más de lo que haga en el torneo.

Los cuestionamientos vienen creciendo para Úbeda, actual DT de Boca, de ahí que nuevamente se especule con un cambio de entrenador. Ahora a Boca le viene la Copa Libertadores y lo que pase en este torneo también será clave para su futuro.

Los números de Lorenzo en la Selección Colombia

Al frente de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo ya lleva un importante historial de resultados. El entrenador dirigió al equipo nacional en 42 partidos entre todas las competencias. Ganando 26 partidos, empatando 11 encuentros y tan solo perdiendo 5.

El contrato de Lorenzo con la Selección Colombia

Néstor Lorenzo tiene contrato con la Selección Colombia hasta julio de 2026, cuando el Mundial termina. Después de eso, el DT tendrá que definir su futuro con varios interesados en que sea su nuevo DT. No se descarta un intento de la Federación Colombiana.

