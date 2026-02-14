William Pacho lleva un año un poco diferente a lo que fue su primera temporada con el PSG, donde lo ganó todo. No obstante, para muchos aficionados y para la FIFA en el The Best fue uno de los mejores centrales del mundo. Ahora lo ponen por debajo de otros jugadores.

La gran polémica llegó con una publicación del reconocido sitio Score 90, que lanzó una lista del top 5 de los mejores jugadores por posición. A todos sorprendió que el reconocido portal pusiera a otros dos jugadores por encima de William Pacho.

Para Score 90, los mejores 2 defensas que superan a William Pacho son Gabriel y Saliba de Arsenal. El brasileño, de gran temporada goleadora, ocupa el puesto número 1, mientras que el francés es el 2 del mundo, en una temporada que no termina de ser su más regular.

Por otro lado, Pacho sigue destacando en Francia y en lo que va de temporada logró ganar ya la Supercopa de Francia, la Copa Intercontinental, y en esta temporada peleará por ganar la Liga de Francia y nuevamente ser campeón de la Champions League.

No es la primera vez que se “descarta” de esta manera a William Pacho. El central ecuatoriano también fue desconsiderado como nominado al Balón de Oro, cuando casi toda la plantilla titular del PSG había llegado a este lugar. El central luego sí ganó el premio en el The Best.

Las estadísticas de William Pacho en esta temporada

En toda la temporada, William Pacho ya ha jugado con el PSG un total de 28 partidos, siendo uno de los más regulares de toda la plantilla. Lleva 2 goles. Estuvo en cancha poco más de 2.300 minutos. Uno de los jugadores más regulares en el curso.

El valor de mercado de William Pacho

William Pacho tiene actualmente un valor de mercado de 70 millones, siendo uno de los defensas más caros del mundo. El tricolor está muy cerca de llegar a un acuerdo con su club para renovar el contrato por las siguientes 4 temporadas y mejorar su salario.

